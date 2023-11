Santé : tout ce qu’il faut savoir des fentes (bec de lièvre)

- Publicité-

Les fentes labiales et ou palatines sont des malformations congénitales les plus fréquentes au niveau du visage. Elles sont dues à un défaut de soudure des bourgeons embryonnaires au cours des premières semaines de l’embryogenèse.

La fente labiale et/ou palatine, encore appelée Bec de lièvre est une malformation du visage qui consiste en une ouverture de la lèvre supérieure pouvant se prolonger jusqu’au palais. La fente peut toucher un seul côté de la lèvre, les 2 côtés ou être centrale. La fente labiale est fréquemment diagnostiquée lors de l’échographie morphologique, alors que la fente palatine n’est pas facilement visible à l’échographie.

Les différentes formes de fentes

L’étendue et la sévérité des fentes varient d’un nouveau-né à l’autre. Elles peuvent ne former qu’un léger creux chez certains patients et être beaucoup plus prononcées chez d’autres. Dans les cas extrêmes, la fente peut même être complète et s’étendre des lèvres jusqu’au fond du palais. En fonction de sa localisation, la fente peut prendre différentes appellations.

La fente labiale

La fente labiale peut être légère (lèvre un peu fendue) ou remonter jusqu’au nez, voire toucher les gencives. On parle alors de fente labio-maxillaire. Elle peut aussi être associée à une fente palatine.

La fente palatine

La fente palatine correspond à une fissure du palais qui peut aller jusqu’à l’absence complète du palais et donc à une communication entre le nez et la bouche.

Les causes de la fente

Les causes de la fente labiale et/ou palatine sont multifactorielles. Des facteurs extérieurs tels que la prise de certains médicaments, la prise d’alcool et la carence en acide folique ont été rapportés. L’incidence est plus élevée lorsqu’un membre de la famille est porteur d’une fente. Cette malformation peut être associée à un syndrome chez 10 à 15 % des enfants.

Les symptômes à surveiller

Lors d’un diagnostic de fente labiopalatine, il y a un faible risque de développer un polyhydramnios. Ceci est caractérisé par une augmentation du liquide amniotique. Si une femme enceinte est non immunisée à la varicelle, elle doit éviter la présence de personnes atteintes par la maladie, qui sont très contagieuses.

Il faut garder en tête qu’une personne atteinte de la varicelle est déjà contagieuse deux jours avant l’apparition des boutons. Si une femme enceinte a été en contact avec une personne contagieuse, il est important qu’elle joigne au plus vite son médecin. Des traitements préventifs, administrés tôt, peuvent diminuer le risque d’infection.

Traitement des fentes labiales et des fentes palatines

Traitement précoce

Le traitement précoce, en fonction des anomalies spécifiques, peut consister en des tétines spéciales (pour favoriser le débit), un appareillage (pour occlure la fente et permettre la succion), un biberon spécial, une orthèse gingivopalatine. Les fréquents épisodes d’otite moyenne aiguë doivent être détectés et traités.

Traitement radical

Le traitement radical est la fermeture chirurgicale; cependant, la date idéale de la chirurgie, qui peut perturber les bourgeons de croissance prémaxillaires, est encore débattue. Pour fermer une fente palatine, on opte souvent pour une procédure en 2 temps. Les fentes labiales, nasolabiales et vélaires sont réparés chez le nourrisson (à l’âge de 3 à 6 mois). La fente résiduelle du palais osseux est réparée à l’âge de 15 à 18 mois. La chirurgie peut aboutir à une amélioration importante, mais en cas de déformation majeure ou de traitement inadéquat, le patient peut conserver un nasonnement, un préjudice esthétique et une tendance aux régurgitations.

Un traitement dentaire et orthodontique, une rééducation orthophonique et un conseil génétique est recommandé.