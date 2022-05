Santé : remède de grand-mère pour lutter contre les maux de tête fréquents

Les maux de tête, ou céphalées, sont des douleurs fréquentes centrées sur la région du crâne. Les plus fréquents sont les céphalées de tension et les migraines. En fonction de leur cause, les maux de tête peuvent être accompagnés par d’autres signes : fièvre, rhume, nausées, etc. Dans certains cas, ils peuvent être le signe d’une maladie grave. Claude Djankaki nous amène alors à la découverte d’une recette de grand-mère pour lutter contre ce mal.

Il arrive des moments où les maux de tête, encore appelés Céphalées deviennent très fréquents chez certaines personnes. Ces douleurs deviennent parfois insupportables. Dans le but de limiter ce fait, Claude Djankaki nous propose une nouvelle recette naturelle imparable.

Pour éviter les fréquents maux de tête, veuillez adopter la poudre sidakin (alun) mélangée avec poudre clous de girofle en appui à votre pâte dentifrice. C’est à dire, vous trempez la brosse dans la poudre homogène avant de mettre la pâte.

Avec 100f de sidakin et 1000 f de clous de girofle vous pouvez fabriquer régulièrement vous même cette poudre homogène.

Parfois, les dents ou les gencives malades sont à l’origine des maux de tête. Faites alors brosser vos dents les matins et au coucher pour éviter les fréquents maux de tête.