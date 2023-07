Santé: les aliments à éviter au petit déjeuner selon les cardiologues

La santé du cœur passe aussi par l’assiette. L’Organisation mondiale de la santé considère qu’une mauvaise alimentation fait partie des facteurs de risques comportementaux des maladies cardiovasculaires. Pour avoir un cœur en pleine forme, il faut donc éviter tous les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés ou encore transformés. Découvrez ici ces aliments à éviter au petit déjeuner.

Afin de prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut éviter de consommer trop régulièrement certains aliments, notamment ceux qui contiennent trop de graisses saturées, et de sel. Au contraire, une alimentation riche en fruits, légumes, céréales et en poissons est bénéfique pour le cœur. Voici les aliments à éviter au petit déjeuner, selon les cardiologues

Les crêpes et les gaufres

Puis, les crêpes et les gaufres. Bien que populaires, ces aliments devraient être consommés exceptionnellement et en petite quantité. Les cardiologues suggèrent plutôt d’opter pour des crêpes ou des gaufres à base de farine complète. Mais également accompagnées de flocons d’avoine et de fruits pour un petit-déjeuner équilibré.

Le pain

D’après le cardiologue, le pain et les produits boulangers font partie des « plus gros contributeurs à la consommation de sodium ». Or une alimentation trop riche en sodium augmente la pression sanguine, ce qui accroît le risque de maladie cardiaque. Selon l’Organisation mondiale de la santé, lorsqu’on dépasse 5 grammes de sel jour, cela contribue à l’hypertension artérielle, mais aussi au risque de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral. Elizabeth Klodas recommande de limiter la consommation de pain et autres dérivés, et de privilégier les produits riches en fibres, avec des graines entières dedans.

Les pâtisseries et les viennoiseries

Les pâtisseries et viennoiseries comme les croissants, pains au chocolat, muffins et beignets. Elles sont riches en graisses et en sucres raffinés. Les experts conseillent de les préparer soi-même avec une recette moins calorique.

Les œufs

Il ne faut pas manger trop d’œufs car ils ont du cholestérol et peuvent causer le diabète. Pour une famille de quatre personnes, Susan Cheng, professeur de cardiologie et directrice de la recherche en santé publique au Smidt Heart Institute de Cedars-Sinai à Los Angeles, recommande de ne pas dépasser une douzaine d’œufs par foyer. Les blancs d’œufs sont une alternative plus saine car ils ne contiennent pas de cholestérol.

La margarine

Comme le beurre, la margarine doit être consommée avec modération. Selon les conseils de la cardiologue, il faut vérifier sa composition, éviter celles fabriquées avec de l’huile de palme, riche en graisses transformées, et préférer l’huile d’olive ou l’huile de lin, moins riches en graisses transformées et saturées. Ces dernières participent à l’augmentation du taux de mauvais cholestérol, appelé LDL.

