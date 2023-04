Santé : les 07 cancers liés à la consommation de l’alcool

- Publicité-

La consommation de l’alcool augmente le risque de développer un cancer chez l’homme et la femme. Si les études montrent que ce risque est variable selon les localisations, elles confirment qu’il est réel dès une consommation moyenne d’un verre par jour. Découvrez sept cancers liés à l’alcool.

L’alcool, et plus précisément l’éthanol, a été reconnu comme un agent cancérigène. Une fois ingéré, l’éthanol est dégradé dans l’organisme en composés, dont l’acétaldéhyde et des radicaux libres, pouvant endommager les cellules et être à l’origine du développement de maladies. De plus, la consommation d’alcool peut causer des déficits nutritionnels, notamment de folates et d’autres vitamines, pouvant favoriser des maladies. L’effet est directement lié à la quantité d’alcool ingérée quotidiennement et non au type de boisson alcoolisée. Le risque de cancer est donc significativement augmenté dès que la consommation quotidienne excède un verre par jour. La consommation, même en faible quantité, reste donc un facteur de risque.

A en croire une étude néo-zélandaise, publiée dans la revue Addiction, la consommation de l’alcool pourrait développer sept types de Cancers à savoir :

cancer du sein,

cancer colorectal,

cancer de la bouche,

cancer du larynx et du pharynx,

cancer de l’œsophage,

cancer du foie,

cancer de l’estomac.

Par ailleurs, pour réduire le risque de cancer, il est conseillé aux personnes souhaitant continuer de consommer de l’alcool de ne pas dépasser la dose de deux verres par jour et pas tous les jours. Il est préférable de s’abstenir de boire au moins deux jours par semaine.