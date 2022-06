Santé : l’ail, un allié pour lutter contre les vers intestinaux

Oxyurose, ascaridiose, téniase… Le traitement des vers intestinaux repose généralement sur l’administration d’antihelminthiques. Si vous souhaitez éviter de prendre des médicaments et préférez un remède naturel contre les vers intestinaux, sachez que l’ail a une propriété vermifuge étonnante. Découvrez comment s’y prendre.

Sa réputation n’est plus à rappeler. Redouté des vampires et utilisé pour chasser les mauvais esprits, l’ail est une plante médicinale connue depuis la nuit des temps. Son bulbe a une propriété antiseptique scientifiquement prouvée. Il agit efficacement contre les maladies respiratoires et digestives, en particulier contre les vers intestinaux. Voici donc pour vous une recette à base d’ail pour lutter contre les parasites intestinaux.

Ingrédients

4 gousses d’ail

1 tasse de lait

Préparation

Râpez 4 gousses d’ail dans une tasse de lait

Faites bouillir 15 minutes

Laissez macérer toute la nuit.

Posologie

Absorbez le lendemain matin à jeun la tasse qui à macéré toute la nuit, renouvelez jusqu’à expulsion des vers.

Par ailleurs, vous pouvez aussi mâcher les gousses d’ail.