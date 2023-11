Santé des dents: les effets indésirables de la consommation du vin blanc

- Publicité-

Le vin est l’une des boissons les plus consommées dans le monde, mais il comporte également des risques pour la santé dentaire.

En effet, le vin blanc, en raison de son acidité élevée, peut entraîner la déminéralisation de l’émail et causer des problèmes tels que les taches et les caries. Il est donc préférable d’éviter de se brosser les dents immédiatement après avoir bu du vin blanc afin de permettre aux dents de se reminéraliser.

Il est également conseillé de ne pas associer le vin blanc à des agrumes, et d’attendre environ trente minutes avant de se brosser les dents. Cette attente permet de réduire les dommages potentiels à l’émail dentaire. Une autre astuce consiste à accompagner le vin avec du fromage, car cela aide à neutraliser l’acidité et à rétablir l’équilibre du pH de la bouche.

Quant au vin rouge, selon une étude espagnole, il ne tache pas les dents et présente même certains avantages pour la santé dentaire. Cependant, il est important de rappeler l’importance d’un brossage régulier des dents et de la cavité buccale, qui doit être effectué deux à trois fois par jour. Toutefois, se brosser les dents fréquemment ne suffit pas à garantir une bonne santé bucco-dentaire, car cela dépend également des aliments et des boissons consommés tout au long de la journée. Il est donc recommandé d’attendre un certain temps après la consommation de vin ou d’autres aliments acides avant de se brosser les dents.