Santé : découvrez les 07 symptômes les plus courants des MST

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont nombreuses et peuvent se manifester de différentes manières. Il est crucial de connaître les symptômes associés à ces infections et de les traiter rapidement, car la plupart d’entre elles peuvent être guéries.

Les maladies sexuellement transmissibles (MST), aussi appelées infections sexuellement transmissibles (IST), se propagent lors des rapports sexuels. Elles surviennent lorsque des virus, des parasites ou des bactéries infectent l’organisme par ce mode de transmission.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 374 millions de personnes sont infectées chaque année par les MST les plus courantes telles que la chlamydia, la syphilis et la gonorrhée. De plus, plus de 500 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans sont porteuses d’une infection génitale causée par le virus de l’herpès (HSV).

Les Maladies Sexuellement Transmissibles les plus courants

Voici les MST les plus fréquentes :

VPH (virus du papillome humain)

Syphilis

Chlamydia

Gonorrhée

VIH/SIDA

Hépatite B

Trichomonase

Herpès génital

Les symptômes les plus courants des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST)

Voici sept (07) symptômes courants des MST qu’il est important de reconnaître afin de les traiter rapidement :

Écoulement inhabituel

Un écoulement verdâtre ou jaunâtre accompagné d’une mauvaise odeur peut indiquer une MST chez les femmes. Chez les hommes, tout écoulement autre que l’urine, le sperme ou le liquide pré-éjaculatoire doit être considéré comme anormal.

Saignement vaginal

Des saignements vaginaux en dehors des périodes menstruelles régulières peuvent être causés par une MST, notamment la chlamydia ou la gonorrhée.

Douleur lors des rapports sexuels

La douleur pendant les rapports sexuels peut être le signe d’une MST qui endommage ou irrite les tissus génitaux.

Miction douloureuse

Des douleurs ou une sensation de brûlure lors de la miction peuvent être causées par des MST courantes telles que la gonorrhée, l’herpès ou la chlamydia.

Verrues génitales

Certaines MST, notamment certains types de papillomavirus humains, peuvent provoquer des verrues génitales.

Plaies et cloques

L’apparition de plaies ou de cloques dans la région génitale peut être un signe d’une MST, notamment en cas de chancre primaire de la syphilis.

Gonflement ou démangeaisons

Des démangeaisons excessives, un gonflement ou l’apparition de grosseurs dans les organes génitaux ou l’anus peuvent indiquer une MST.

Les autres symptômes des MSTs

D’autres symptômes moins spécifiques peuvent également être associés aux MST, tels que des douleurs musculaires, des douleurs abdominales, une fréquence urinaire élevée, des sueurs nocturnes, de la fièvre et des frissons.

Il est important de consulter un spécialiste si vous avez des doutes sur une éventuelle infection. En attendant, il est recommandé d’éviter les relations sexuelles afin de ne pas propager l’infection.