Santé : conseils pour être guérie du rhume rapidement sans médicament 

Vous aussi, vous avez le nez qui coule et la gorge qui gratte ? Bienvenu dans le monde merveilleux des maladies saisonnières. L’infection passe généralement en quelques jours mais elle est très contagieuse. Comment alors soulager le rhume sans faire recours aux médicaments ?

Le rhume, également appelé rhinite ou rhume de saison, est une maladie infectieuse et contagieuse très courante causée par un rhinovirus. Il est généralement déclenché par des conditions environnementales telles que le froid, l’humidité ou la fumée de tabac, ainsi que par un affaiblissement des défenses immunitaires dû à des périodes de stress ou de fatigue. Le réflexe le plus courant lorsqu’on souffre d’un rhume est d’attendre qu’il passe, généralement en se mouchant toute la journée. Voici pour vous quelques conseils pour soigner naturellement le rhume sans médicaments.

Boire assez d’eau

Bien s’hydrater soulage les symptômes et accélère la guérison. L’eau permet de liquéfier le mucus, ce qui facilite son élimination par le corps. De plus, boire suffisamment d’eau peut prévenir la déshydratation et renforcer le système immunitaire.

Surveiller sa température

Surveiller votre température, ou celle de votre enfant, le cas échéant (consultez votre médecin si la fièvre ne redescend pas ou que votre enfant la tolère mal) ;

Se reposer

Si vous vous remettez à vivre à 100 à l’heure juste après une grippe, il est certain que votre corps va traîner cette grosse fatigue très longtemps. Pendant les 2 semaines qui suivent une grippe, aménagez votre emploi du temps pour vous reposer au maximum : couchez-vous le plus tôt possible, évitez les sorties tard le soir, assurez-vous un minimum de 8 heures de sommeil chaque jour, pratiquez des sports doux comme le yoga ou le pilates…

Aérer la maison

Aérer régulièrement son logement aide à prévenir ou soulager la congestion nasale en permettant à l’air frais de pénétrer dans la maison.

Faire des inhalations

Faites bouillir de l’eau et la verser dans un bol. Installer vous confortablement sur une table et attendez une à deux minutes que la température redescende afin de ne pas risquer de vous brûler les muqueuses nasales. Ajoutez jusqu’à 6 gouttes maximum d’huile essentielle d’Eucalyptus radiée (Eucalyptus radiata). Placer votre visage au-dessus du bol afin d’inhaler la vapeur qui se dégage (recouvrez votre tête et le dessus du bol à l’aide d’une serviette de toilette afin de maintenir la chaleur. Respirez tranquillement pendant une dizaine de minutes.