Santé : cette recette simple et naturelle pour guérir la sinusite

En période de fraîcheur, les personnes souffrant de la sinusite, font plus les frais. Dans l’optique de les soulager, Claude Djankaki leur propose une recette de grand-mère à base de feuilles d’Eucalyptus.

La sinusite, gonflement des voies nasales et respiratoires qui provoque l’accumulation de la glaire nasale empêchant le passage de l’air pour ventiler le cœur et l’organisme, fait plus souffrir ces victimes en cette période de fraîcheur. Elle se manifeste par une série de symptômes assez gênant, comme les maux de tête, la douleur des yeux, l’essoufflement, qui vous mettent mal à l’aise.

Si vous voulez être guéri suivez cette procédure à la lettre.

1-Faire bouillir les feuilles d’eucalyptus, appelées en fon zoro man c’est à dire la feuille zoro avec du gingembre (une quantité de 100 à 150 francs au plus) dans un récipient couvert pendant environ 20mn.

2-Verser la quantité dans un bol ou gobelet et couvrez-vous hermétiquement la tête avec une grande serviette et respirer la vapeur.

3- Une fois l’infusion refroidie, prendre une petite quantité dans un verre à bambou et ajouter 3 cuillères de vrai miel et 3 cuillères de jus de citron, puis boire.

4- Répéter pendant une semaine.

Nb : il y a deux variétés de cette feuille et le risque d’erreur est élevé. La vraie feuille est hyper aromatisée. Bon week-end à toutes et à tous.