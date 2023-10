Santé : boire cette boisson tous les jours aiderait à réduire le diabète

- Publicité-

Consommer cette boisson quotidiennement pourrait aider à réduire le risque de diabète de type 2 en contrôlant le taux de glucose dans le sang.

Le thé noir est-il un allié contre le diabète ? C’est l’hypothèse d’une étude présentée lors du Congrès annuel de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD), à Hambourg. A en croire ses auteurs, la consommation régulière de thé noir serait associée à un meilleur contrôle du taux de sucre dans le sang, et donc à un risque réduit de diabète de type 2.

« Les bienfaits du thé pour la santé, notamment dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2, ont été rapportés dans plusieurs études ces dernières années, mais les mécanismes sous-jacents à ces bienfaits restent flous », note le co-auteur principal de l’étude, Tongzhi Wu de l’Université d’Adélaïde.

Pour éclaircir ce sujet, les auteurs ont utilisé les données de près de 2.000 adultes. Parmi eux, certains étaient des consommateurs réguliers de thé, d’autres n’en buvaient pas du tout. Ils ont été interrogés sur leur fréquence de consommation et le type de thé bu.

Boire du thé noir est associé à un risque réduit de diabète de type 2

Les chercheurs ont examiné l’association entre la fréquence et le type de thé consommé et l’excrétion de glucose dans l’urine, la résistance à l’insuline et de l’état glycémique (défini comme des antécédents de diabète de type 2, l’utilisation de médicaments antidiabétiques ou un test oral anormal de tolérance au glucose de 75 g). « Les personnes atteintes de diabète ont souvent une capacité accrue de réabsorption rénale du glucose, de sorte que leurs reins récupèrent plus de glucose, l’empêchant ainsi d’être excrété dans l’urine, ce qui contribue à une glycémie plus élevée« , précisent les auteurs.