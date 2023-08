Santé: 09 astuces pour prévenir l’apparition des hémorroïdes douloureuses

Les hémorroïdes sont très douloureuses pour ceux qui en souffrent. Certains médicaments fonctionnent, d’autres moins… Cependant il existe des astuces pour prévenir ce mal.

Les hémorroïdes sont des veines dilatées qui se forment dans l’anus ou le rectum. Il est normal que les veines de la région anale se gonflent légèrement au moment de la défécation. Contrairement aux veines normales, les hémorroïdes restent dilatées en permanence. Pour éviter ces désagréments, il urge de faire tout pour les prévenir. Et pour y arriver, voici ce qu’il faut faire.

Maintenir une alimentation équilibrée

Une alimentation riche en fibres est la pierre angulaire de la prévention des hémorroïdes. Les fibres alimentaires sont présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses. En plus de réduire la constipation, un facteur favorisant, elles favorisent une digestion plus régulière et des selles plus molles. Cela réduit la nécessité de pousser excessivement lors des selles, minimisant ainsi la pression sur les veines anales. Les fibres ont également un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire en améliorant la circulation sanguine, ce qui contribue à maintenir des veines anales saines.

Par ailleurs, évitez les aliments épicés et irritants (viande rouge, etc.), surtout en période sensible. En effet, ils peuvent aggraver les symptômes hémorroïdaires et provoquer des sensations de brûlure. Réduisez donc leur consommation si vous êtes sujet aux hémorroïdes.

Boire suffisamment d’eau

Votre corps a besoin d’être bien hydraté pour pouvoir former des selles ayant une consistance facile à expulser, ni trop molles ni trop dures, et donc faciles à expulser. On recommande de boire 6 à 8 verres de liquides (eau, jus, thé, café, etc., mais pas d’alcool) par jour ou suffisamment pour maintenir une urine très pâle.

Faire des activités physiques

L’activité physique régulière a plusieurs bienfaits dans la prévention des hémorroïdes. Elle réduit le risque de constipation en favorisant un transit intestinal régulier. Elle peut aider à atteindre un poids santé. Avoir un surplus de poids contribue à causer de la pression sur les veines de l’anus.

Eviter la sédentarité

On rejoint ici un peu le point précédent. Il faut en effet éviter de rester assis ou debout pendant de longues périodes. Alternez donc les positions et prenez des pauses régulières si vous travaillez assis ou debout pendant de longues heures. Cela réduit la pression sur les veines et prévient la congestion anale. Par ailleurs, lorsque vous devez rester assis pendant de longues périodes, utilisez un coussin de siège spécialement conçu pour soulager la pression sur la région anale.

Aller aux toilettes dès que l’envie se faire sentir

Si vous attendez trop, le besoin d’aller à la selle finira par passer et pourra ne se manifester à nouveau que plusieurs heures plus tard. Pendant ce temps, l’eau qui est dans les selles sera réabsorbée par le corps et les selles deviendront plus sèches et dures et donc plus difficiles à passer.

Éviter de trop forcer lors des selles

Évitez de pousser excessivement lorsque vous allez à la selle. En effet, cela peut augmenter la pression dans la région anale et aggraver les hémorroïdes. Prenez donc votre temps ! Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut rester trop longtemps sur les toilettes et emporter son smartphone ou son livre du moment.

Eviter de passer beaucoup de temps au toilette

En effet, rester longuement en position assise sur le siège des wc va aussi augmenter la pression sur les veines anales et rectales, ce qui augmente le risque de survenue d’hémorroïdes. Essayez donc d’y aller sans distraction et ajoutez si nécessaire un tabouret pour surélever légèrement vos pieds et améliorer ainsi votre position aux toilettes.

Une bonne gestion du stress

Le lien entre le stress et les hémorroïdes ne doit pas être sous-estimé. Le stress chronique peut en effet aggraver les symptômes existants et déclencher des poussées douloureuses. Cela s’explique par le fait que sous l’effet du stress et de l’anxiété, le corps libère des hormones qui peuvent affecter la circulation sanguine et aggraver l’inflammation des veines anales. Pratiquer des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde peut non seulement garantir votre bien-être, mais aussi aider à maintenir une circulation sanguine efficace dans la région anale.

Utiliser des méthodes de nettoyage douces

Après avoir utilisé les toilettes, optez pour des méthodes de nettoyage douces comme le papier hygiénique humide ou les lingettes sans parfum. Évitez les frottements excessifs avec du papier toilette rêche qui pourrait irriter la région anale.

