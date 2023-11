Santé : 05 maladies pouvant créer des crampes

- Publicité-

Les crampes sont très souvent bénignes. Si en pratique tout le monde peut souffrir d’une crampe, il y a des populations plus à risque, en raison de leur âge, leur état de santé, leur mode de vie : les personnes âgées, les sportifs, les femmes enceintes… Il convient donc d’adopter les bons gestes pour soulager rapidement la douleur.

Les crampes désignent des troubles musculo-squelettiques se manifestant par des contractions musculaires involontaires, soutenues, temporaires et plus ou moins douloureuses, le plus souvent bénignes. Elles peuvent survenir au repos, y compris pendant le sommeil, ou lors d’un effort physique assez intense, que ce soit durant l’échauffement, pendant l’exercice, ou même pendant la phase de récupération.

Quels sont les différents types de crampes ?

Il existe plusieurs types de crampes :

Les crampes musculaires

Les crampes musculaires concernent un muscle ou un groupe de muscles touché par cette contraction musculaire involontaire et brutale. La crampe peut affecter le muscle en entier ou quelques fibres musculaires.

Les crampes nocturnes

En cas de crampes nocturnes, la plupart du temps, les zones atteintes sont les bras, les mollets ainsi que les pieds. Ces crampes surviennent la nuit durant le sommeil, au repos. Cela peut être lié à une mauvaise circulation sanguine, à la façon de dormir, ou à un effort physique dans la journée sans étirement avant d’aller au lit, occasionnant la contraction des muscles.

Les crampes d’estomac

Les crampes d’estomac sont des douleurs intenses situées en haut de l’abdomen. Parfois, les douleurs peuvent se généraliser au niveau abdominal. Les douleurs peuvent apparaître après avoir mangé, et durer plusieurs minutes.

Les crampes de la grossesse

Les femmes enceintes peuvent avoir des crampes. C’est dû à l’augmentation de la pression sur les nerfs abdominaux et vaisseaux sanguins en raison du poids accru de l’utérus, ou à une carence en vitamines, la fatigue, l’insuffisance veineuse…

Quelles sont les zones touchées souvent par les crampes ?

La crampe peut survenir au niveau des membres inférieurs, mais aussi supérieurs.

Les crampes au pied

La crampe peut apparaître au niveau du pied. Si en pratique, elle est sans gravité, une crampe se produisant en continu doit cependant alerter le patient.

Les crampes au mollet

Les crampes au mollet sont caractérisées par des contractures musculaires assez douloureuses et localisées dans cette zone. La douleur se propage dans la jambe la plupart du temps.

Les crampes aux jambes et aux cuisses

Les crampes aux jambes et aux cuisses n’ont pas nécessairement de trouble causal. Cela peut arriver la nuit ou après une activité physique, etc.

Les maladies qui peuvent donner des crampes

Certaines maladies peuvent également être source des crampes. En voici quelques unes.

Une maladie rénale chronique

On parle de maladie rénale chronique (insuffisance rénale) lorsque les reins sont endommagés et ne filtrent plus correctement le sang de l’organisme. Outre les crampes musculaires, cette affection provoque généralement des troubles digestifs (nausées, vomissements), des démangeaisons, des envies fréquentes d’uriner et une perte d’appétit.

Une mauvaise circulation sanguine

Une mauvaise circulation du sang peut aussi être à l’origine de crampes musculaires. En effet, Si les muscles ne sont pas correctement irriguées, une crampe peut se produire.

Une hypothyroïdie

L’hypothyroïdie est un dérèglement de la glande thyroïde qui engendre une diminution de la production d’hormones thyroïdiennes et un ralentissement du métabolisme. Cette affection entraîne généralement des crampes musculaires, ainsi qu’une prise de poids, une intolérance au froid et une grosse fatigue.

La maladie de Charcot

La maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative grave aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA). Elle peut engendrer des crampes accompagnées de faiblesse musculaire, de raideurs articulaires.

La neuropathie périphérique

Des crampes peuvent survenir en cas de neuropathie périphérique, un trouble qui touche les nerfs périphériques, qui permettent de relier le système nerveux central au reste du corps. La liste des symptômes amenant à consulter comprend aussi des fourmillements aux doigts des mains ou des pieds et une sensation de décharges électriques.