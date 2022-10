Santé : 05 causes courantes des vertiges et étourdissements

Beaucoup de personnes souffrent de nos jours du vertige, qui est une sensation de mouvement de son environnement. La personne croit que les objets autour d’elle bougent et qu’elle même tourne. Les vertiges peuvent avoir différentes origines.

Sensation de « tête qui tourne », de perte d’équilibre, impression que les murs bougent autour de nous, etc. Les étourdissements et les vertiges sont des sensations désagréables de déséquilibre, qui peuvent aller jusqu’à s’accompagner de nausées et de vomissements. Ils peuvent être plus ou moins sévères, fréquents ou non, intermittents ou permanents, et peuvent être causés par une variété de maladies et de troubles.

La déshydratation

Il existe plusieurs signes pour repérer la déshydratation, dont la sensation de soif, les lèvres sèches, des maux de tête, une fatigue anormale, une diminution de la transpiration, une production d’urine plus faible, ou encore des vertiges et des étourdissements. Ainsi, il est important de bien s’hydrater lors des périodes de forte chaleur. En outre, il est également important de bien faire attention à son alimentation, car certains régimes alimentaires entraînent une déshydratation du corps.

L’anxiété

L’anxiété peut également être à l’origine de vertiges et de troubles de l’équilibre. Bien que ce lien soit difficile à expliquer, certains scientifiques émettent l’hypothèse que les personnes anxieuses se balancent plus face à un environnement en mouvement. A l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement pour faire disparaître les vertiges liés à l’anxiété. Il est tout simplement recommandé de se faire aider par un professionnel pour travailler sur l’anxiété et l’angoisse.

La prise de certains médicaments

Il existe de nombreux médicaments pouvant provoquer des vertiges, des étourdissements ou encore une perte de l’équilibre. Cet effet secondaire est généralement inscrit dans la notice du médicament. En outre, votre médecin peut également vous prévenir de ce risque lorsqu’il prescrit un traitement. Chez les personnes âgées, des doses élevées de médicaments pour la pression artérielle peuvent être à l’origine de vertiges.

Les migraines

De nombreuses études ont établi un lien entre les migraines et les vertiges. Ce lien a été reconnu en 2012 par l’International Headache Society (IHS). Selon les statistiques, environ 40 % des personnes qui souffrent de migraines ont des vertiges ou des étourdissements. Ces symptômes viendraient d’une région du cerveau. Ils interviendraient généralement avant la douleur. Cependant, ils peuvent aussi apparaître pendant ou après la douleur.

L’insuffisance cardiaque

Le muscle cardiaque d’une personne atteinte d’insuffisance cardiaque n’est plus capable de pomper efficacement le sang. Ainsi, il y a une réduction du flux sanguin dans l’organisme. Or, lorsque le flux sanguin vers le cerveau est plus faible que d’habitude, l’on peut avoir des vertiges. Ce trouble peut aussi causer des symptômes comme l’essoufflement, des difficultés à s’endormir, des problèmes de mémoire, etc.