Santé : 03 remèdes naturels pour éviter les crises d’asthme

L’asthme est une maladie respiratoire caractérisée par une inflammation chronique des bronches. Elle se manifeste par des crises récurrentes plus ou moins sévères. L’asthme peut être d’origine génétique ou causé par l’environnement, notamment la présence d’allergènes tels que les acariens, les moisissures, les pollens ou la fumée de cigarette. Il peut également être aggravé par les produits chimiques et la pollution de l’air, notamment les particules fines. Retrouvez ici des remèdes naturels pour les crises d’asthme.

L’asthme est une condition qui affecte principalement les enfants, mais aussi les adultes. Il est important de noter que l’asthme n’est pas contagieux. Les crises d’asthme peuvent varier en intensité et fréquence, pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures. Cependant, il est souvent possible de retrouver une respiration normale entre deux crises.

En dehors de la fameuse « ventoline », il existe également des conseils naturels qui peuvent aider à soulager ou prévenir les crises d’asthme. Découvrez ici quelques recommandations pour mieux gérer cette condition.

Améliorez votre alimentation

Une alimentation équilibrée peut jouer un rôle important dans la gestion de l’asthme. En choisissant les bons aliments, vous pouvez aider à réduire l’inflammation des voies respiratoires. Essayez d’incorporer des aliments riches en propriétés anti-inflammatoires comme le gingembre et le curcuma dans votre régime quotidien. Ces ingrédients peuvent être facilement ajoutés à vos repas et peuvent contribuer à apaiser les symptômes de l’asthme.

Faites du sport !

Pratiquer une activité sportive régulièrement peut être bénéfique pour prévenir l’asthme et d’autres maladies, tout en permettant de tonifier le corps et de réduire le stress. Vous pouvez choisir parmi différentes options, telles que le yoga, la natation ou le vélo, qui aideront à améliorer la capacité pulmonaire et à réduire les risques d’asthme.

Protégez-vous des allergènes

Il est important de prendre des mesures pour prévenir les crises d’asthme et l’asthme allergique en vous protégeant contre les allergènes. En réduisant votre exposition à ces substances, vous pouvez considérablement réduire le risque de crises d’asthme.

Les principaux types d’allergènes comprennent :

Les allergènes perannuels : ils sont présents tout au long de l’année et comprennent la poussière, la pollution de l’air, les acariens, les moisissures domestiques, ainsi que les allergènes provenant des animaux domestiques tels que les chats et les chiens.

Les allergènes saisonniers : ils sont présents pendant certaines périodes de l’année et comprennent le pollen et les moisissures présentes dans l’air.

Par ailleurs, il est important de connaître vos allergènes pour pouvoir prévenir une crise d’asthme.

