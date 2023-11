Samuel Eto’o: son frère cadet David, victime de cambriolage (photo)

- Publicité-

Le jeune frère de l’international Camerounais, Samuel Eto’o a été victime de cambriolage, alors qu’il faisait des courses. Il l’a fait savoir à travers la publication d’une vidéo sur ses réseaux sociaux.

David Eto’o, le frère cadet de Samuel Eto’o, l’international Camerourais et actuel Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a été victime d’un cambriolage au cours du weekend. En effet, il a garé son véhicule dans un parking afin d’aller faire des courses et des personnes malintentionnées ont brisé la vitre arrière. Ces derniers ont emporté des objets de valeur et une forte somme. « J’ai garé ma voiture à Bali chez Sisco, mon Prado. Ils m’ont pris 2 millions dans la voiture, mon téléphone Nokia en diamant, une montre Rolex dans le sac Berlutti », a déclaré David Eto’o.

Ce dernier qui est habituellement calme et jovial, très affecté par cette situation ne compte pas rester sans rien faire. « Demain je n’aimerais pas qu’on dise que je suis le petit frère d’Eto’o parce que je ne vais rien perdre. Je suis sûr de retrouver ça », a-t-il souligné. Il a aussi publié une vidéo pour présenter les dégâts.

Pour rappel, David Eto’o est aussi un ancien joueur de l’Union de Douala.