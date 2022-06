Samuel Eto’o: ce célèbre artiste camerounais promet une Range Rover à son frère David

L’athlète camerounais David Eto’o et frère de l’actuel président de la Fecafoot souffle une bougie de plus ce lundi 13 juin 2022. A l’occasion de cet évènement, l’artiste et rappeur Mink’s a voulu rendre cette journée inoubliable en lui faisant une belle promesse qui fait l’unanimité sur la toile.

Après l’accession de son frère ainé Samuel Eto’o à la présidence de la fédération Camerounaise de Football (Fécafoot), David Eto’o est passé sous les feux des projecteurs. Très actif sur les réseaux sociaux, l’athlète ne cesse de se faire remarquer à travers de chaleureux messages qu’il envoie de temps en temps pour vendre les mérites de son grand-frère. Mieux, il a même sorti une chanson baptisée « la fecafoot », dans laquelle il a exprimé toute sa fierté d’être le frère de Samuel Eto’o.

Alors qu’il souffle une bougie de plus ce lundi, David Eto’o à travers un post sur sa page Facebook a tenu à rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie. Et à la suite à sa publication, les fans de l’athlète n’ont pas hésité aussi à lui adresser leurs vœux.

Dans la foulée, l’artiste camerounais Minkada Franck Stéphane alias « Mink’s » a également pris d’assaut la section des commentaires pour faire une belle promesse à l’heureux du jour. « David Eto’o, je t’aime beaucoup. Personnellement, je prends sur moi, après avoir frappé ce dimanche 19, je t’offre une Range Rover pour ton anniversaire« , a écrit le rappeur. Un message qui a suscité l’admiration de plusieurs internautes sur la toile.