Saison 2 de l’émission à polémique Allô Caviar: la coach Hamon Chic crie au sabotage

En cette veille du démarrage de la saison deux de l’émission Allô Caviar, la coach Hamond Chic a mis en garde ses détracteurs contre toutes formes de sabotage.

La saison 2 de la polémiste émission Allô Caviar prend son envol le lundi 21 novembre 2022. Mais avant le démarrage de cette nouvelle aventure, Hamond Chic a anticipé sur les attaques de ses détracteurs. L’animatrice qui s’est révélée pendant les dernières vacances sur Life TV a profité de l’annonce faite par le promoteur de la télévision, Fabrice Sawegnon pour mettre en garde contre le sabotage.

Qui veut saboter l’émission de coach Hamond Chic ?

Difficile de répondre cette question. Mais plus rien ne pourra empêcher Life TV de diffuser ce programme. « Allô Caviar devient Allô Caviar all Star. Pour cette nouvelle saison, Hamond chic caviar vous donne rendez-vous avec les CÉLÉBRITÉS d’ici et d’ailleurs », a annoncé la chaine de télévision.

En réponse à ce qui est sans nul doute une bonne nouvelle, coach Hamond Chic a mis en garde les ennemis de l’émission. « Je dis non au sabotage cette saison-ci », a-t-elle écrit sur sa page Facebook sans citer de noms.

Des détracteurs dans l’ombre ?

Hamond Chic fait certainement référence aux détracteurs de l’émission qui l’accusent d’inciter à la débauche sexuelle à travers ses conseils aux jeunes filles. On se rappelle que pour la première saison, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a été saisie pour rappeler la chaîne à l’ordre.

« En considération de l’impact reconnu des programmes audiovisuels sur le jeune public, la HACA demande fermement à LIFE TV davantage de professionnalisme et de responsabilité dans la programmation de ses émissions, surtout aux heures de grande écoute », avait répondu l’institution de régulation des médias en Côte d’Ivoire après la réception de plusieurs plaintes contre la chaîne Life TV, la coach Hamond Chic et l’émission Allô Caviar.