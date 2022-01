Sahara occidental: ce que recherche le Polisario, c’est « une solution juste et équitable », Ghali

Le Maroc considère l’ancienne colonie espagnole, avec un accès aux ressources lucratives de phosphate et aux riches pêcheries de l’Atlantique, comme son territoire souverain. Il a offert une autonomie limitée mais a rejeté les appels à l’indépendance. Notons qu’avant la rencontre entre Ghali et De Mistura, ce dernier s’est rendu au Maroc dans le cadre de cette crise.

Au cours de la rencontre, Ghali a indiqué que le combat du Polisario est pour la recherche d' »une solution juste et équitable » qui « garantit au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination et à la pleine indépendance nationale », a rapporté l’APS. Le Front Polisario qui a pris les armes dans les années 1970 pour demander l’indépendance du Sahara occidental contesté, exige un référendum sur l’indépendance sur la base d’un accord de 1991 qui prévoyait un cessez-le-feu.

