Safarel Obiang : après son accident de la route, le chanteur ivoirien donne de ses nouvelles

Dans l’après-midi du samedi 8 octobre 2022, Safarel Obiang était victime d’un grave accident de la route. Après ce drame, qui a failli lui coûter la vie, le concepteur du tchin-tchin a donné de ses nouvelles.

Selon les informations de la presse ivoirienne, le samedi 8 octobre 2022, dans l’après-midi, Safarel Obiang a eu un grave accident de la circulation, sur la route de la cité Sir, entre la pharmacie Ephrata et la pharmacie Keliam, dans la commune de Cocody, à Abidjan. Selon des sources, le drame s’est produit, alors que le chanteur ivoirien manœuvrait, en vue d’éviter un motocycliste.

Fort heureusement, le jeune homme s’en est sorti indemne, malgré l’état du véhicule, qui, selon les témoins occulaires, aurait fait un tonneau, avant de se retourner, les quatre pneus en l’air.

Plus de peur que de mal ! Quelques heures, après cette mésaventure, Safarel Obiang a tenu à rassurer sa communauté.

« Je rends gloire à DIEU tout-puissant »

Au détour d’une publication Facebook, en effet, le chanteur a envoyé des signes d’assurance, quant à son état de santé. Il en a profité, pour remercier ses proches. « Lol Plus de peur que de mal. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Allons, seulement, je rends gloire à DIEU tout-puissant, pour ce miracle qu’il vient d’opérer dans ma vie, et merci à tous mes confrères ivoiriens, qui m’ont prêté main forte. Merci, car vous avez, encore, démontré que, même, dans le mal, vous êtes avec nous. Encore, grand merci à vous. », a-t-il publié.