Sadio Mané : l’international sénégalais officiellement marié

L’international sénégalais Sadio Mané a convolé en juste noces ce dimanche 07 janvier 2024 au Sénégal avec l’élue de son cœur.

Le cœur du champion d’Afrique de Football, l’international sénégalais, Sadio Mané n’est plus à prendre. En effet, à 7 jours du démarrage de la 34eme édition de la Coupe D’Afrique des Nation (CAN 2023), qui se tiendra en Côte d’Ivoire, il s’est uni dans les liens sacrés du mariage. A en croire les rapports de Dakar Actu, le mariage religieux entre Sadio Mané et sa dulcinée Aïcha Tamba a été célébré dans la soirée de ce dimanche 07 janvier 2024 à l’unité 24 des Parcelles Assainies de Jaxaay, après la prière de « Takussan », à 17h.

La dulcinée de la star de l’équipe sénégalaise de football est la fille de son architecte Amadou Tamba.

Un lieu symbolique pour le mariage de Sadio Mané

L’unité 19 des Parcelles Assainies de Jaxaay, un quartier emblématique de la ville de Dakar n’a été choisi au hasard, par le Nantio national pour célébrer l’un des moments les plus précieux de sa vie. En effet, c’est à cet endroit précis que Sadio Mané a inscrit le but décisif de sa carrière, en plus du penalty qui a assuré la victoire du Sénégal lors de la dernière CAN.

Il faut noter que le mariage de la star sénégalaise Sadio Mané et de Aïcha Tamba s’est déroulé en toute discrétion en présence seulement des parents des concernés.