Rwanda: décès de l’artiste Yvan Buravan à 27 ans des suites d’un cancer

Le chanteur Yvan Buravan est décédé à l’âge de 27 ans des suites d’un cancer du pancréas en Inde, où il suivait un traitement depuis deux semaines, a annoncé mercredi matin sa direction.

Malade et alité depuis un moment, le chanteur de son vrai nom Ivan Burabyo, a été évacué en Inde le 4 août dernier. Quelques jours après, les premiers rapports et une déclaration publiée par le chanteur lui-même, avaient indiqué que sa santé s’améliorait.

Après avoir rassuré ses fans, l’auteur de “Malaika” avait même remercié le gouvernement du Rwanda pour avoir pris en charge les frais médicaux. Malheureusement, moins de deux semaines après son message, le chanteur a finalement succombé au cancer dans la mâtinée de ce mercredi 17 août.

La triste nouvelle a été confirmée par les membres de son staff dans un communiqué rendu public. “C’est avec une tristesse inimaginable que nous vous annonçons le décès prématuré de notre bien-aimé Yvan Buravan, survenu ce soir en Inde, où il suivait un traitement contre un cancer du pancréas“.

« Yvan Buravan était une âme authentique qui rayonnait de bonheur autour de lui. Il nous a tous motivés à aimer notre pays et notre culture. Sa perte sera immensément ressentie par sa famille et ses amis et dans toute notre industrie. Nous sommes certains que notre communauté restera unie, alors que nous traversons cette tragédie indescriptible. Qu’il repose en paix.” peut-on lire sur le communiqué.

Pour rappel, Yvan Buravan était un chanteur et compositeur R&B, Afrobeat pétri de talent. Il a été le premier musicien rwandais à avoir remporté le prix de la musique Prix ​​découvertes RFI en 2018. Sa première chanson à succès, «Urwo Ngukunda», est sortie en 2015 avec Oncle Austin, qui est crédité de l’avoir introduit sur la scène musicale grand public. Mais c’est son deuxième single “Malaika” sorti en 2016 qui l’a propulsé sous les feux de la rampe.