Russie: Vladimir Poutine oblige par décret les membres des groupes paramilitaires à prêter serment

Le président russe Vladimir Poutine a promulgué un décret exigeant que les membres des groupes paramilitaires prêtent serment envers la Russie, similairement aux soldats de l’armée régulière. Cette décision intervient peu après la disparition du chef présumé de Wagner.

Dans une mesure significative visant à renforcer la cohésion et la discipline au sein des groupes paramilitaires, le président russe Vladimir Poutine a émis un décret exigeant que leurs membres prêtent serment envers la Russie. Cette initiative intervient seulement deux jours après la mort présumée du leader de Wagner, Evguéni Prigojine, et vise à instaurer une loyauté formelle envers la nation et ses principes.

Le décret, qui a été rendu public sur le site officiel du gouvernement, stipule que les membres des formations paramilitaires devront prêter serment de « fidélité » et de « loyauté » envers la Russie, en plus de s’engager à « suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs ». Cette décision reflète une volonté de garantir une structure disciplinée et unifiée au sein de ces groupes, tout en renforçant leur lien avec la Russie en tant qu’entité souveraine.

La signature de ce décret survient deux mois après une mutinerie au sein du groupe Wagner, dirigé par Evguéni Prigojine. Les désaccords avec la hiérarchie militaire russe avaient conduit à des tensions internes et soulevé des questions sur la loyauté des groupes paramilitaires envers le pays. Cette nouvelle mesure vise à éviter de telles situations à l’avenir et à établir une norme de conduite commune pour tous les membres de ces formations.