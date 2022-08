Russie – Mali: Moscou livre de nouveaux équipements militaires à Bamako

Le Mali a réceptionné mardi, de nouveaux équipements militaires livrés par la Russie, son partenaire stratégique. Cette nouvelle livraison vise à renforcer la capacité des forces armées maliennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Le rapprochement diplomatique entre le Mali et la Russie se renforce encore plus, notamment au plan sécuritaire, avec la livraison par Moscou, de nouveaux équipements militaires à Bamako. D’après le ministre malien de la Défense Sadio Camara, il s’agit d’un « partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie », pour le renforcement des capacités militaires du Mali.

« Je dois dire que la cérémonie d’aujourd’hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n’exposerons ici qu’une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie », a déclaré Sadio Camara dans son allocution, lors de la réception des équipements.

« Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d’attaque avec des avions de chasse L39 et Sukhoi 25, qui s’ajoutent au Super Tucano et d’autres appareils déjà en dotation. Ainsi que les hélicoptères d’attaque de type Mi24P, qui s’ajoutent au Mi35 et au Mi24 déjà livrés », a-t-il ajouté. Aucune information n’a été rendue publique quant aux conditions d’acquisition des équipements.

Depuis leur prise du pouvoir en 2020, les autorités militaires de la transition ont progressivement coupé les ponts avec la France, le traditionnel partenaire du pays, dont elles ont jugé les efforts insuffisants, pour ainsi se tourner vers la Russie. Moscou avait déjà livré en mars, plusieurs hélicoptères de combat et des armes. Ce mercredi, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone avec le chef d’Etat malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux dirigeants ont discuté des moyens d’intensifier la coopération bilatérale.