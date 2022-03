Russie: le régulateur de l’internet ordonne le blocage de Facebook

Le régulateur russe de l’internet, Roskomnadzor, a ordonné vendredi le blocage de Facebook dans le pays, accusant le réseau social de « discriminer » des médias russes.

« La décision a été prise de bloquer l’accès à Facebook » dès vendredi, a annoncé Roskomnadzor sur Telegram. Les journalistes de l’AFP en Russie ont pu constater que le réseau social ne fonctionnait plus sans VPN.

Dans le détail, le régulateur russe reproche au géant américain d’avoir restreint les comptes officiels sur sa plateforme de la chaîne russe Zvezda, liée au ministère de la Défense, de l’agence de presse publique Ria Novosti et des médias russes en ligne Lenta.ru et Gazeta.ru. Roskomnadzor a demandé à l’administration de Meta de lever les restrictions imposées par Facebook aux médias russes et d’expliquer la raison de leur imposition.

Nouvelle tentative de museler les opposants intérieurs à la guerre en Ukraine

Roskomnadzor avait assuré, semaine dernière, avoir observé 23 «cas de censure» contre les médias et ressources internet russes par Facebook depuis octobre 2020. «Le Parquet, en consultation avec le ministère des Affaires étrangères, a décidé de reconnaître Facebook comme un réseau social impliqué dans la violation des droits humains et libertés fondamentales ainsi que des droits et libertés des citoyens russes».

Les pages internet de Facebook et plusieurs médias indépendants étaient en partie inaccessibles ce vendredi 4 mars en Russie, au moment où les autorités russes resserrent leur étau autour des voix critiques, en pleine guerre en Ukraine. Le service de surveillance GlobalCheck et des journalistes de l’AFP à Moscou ont constaté des problèmes pour accéder au site de Facebook, de même qu’à ceux des médias Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL et du service russophone de la BBC.