Russie – Iran: tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Sayyid Ebrahim Raisi à Téhéran

Le président Russe Vladimir Poutine et le président de la République islamique d’Iran Sayyid Ebrahim Raisi se sont entretenus à Téhéran.

Arrivé à Téhéran mardi, le président Russe Vladimir Poutine s’est entretenu avec son hôte Sayyid Ebrahim Raisi. Au cours des échanges, le président de la République islamique d’Iran a remercié Vladimir Poutine d’avoir accepté son invitation à venir à Téhéran pour des entretiens bilatéraux puis trilatéraux au format Astana.

« Après notre visite et la rencontre à Moscou puis à Achgabat, tout a évolué très vite, y compris nos relations bilatérales. Les deux parties ont la volonté politique nécessaire pour développer nos relations et les mettre en pratique », a souligné le chef d’Etat d’Iran.

« Nous avons une bonne et substantielle expérience sur le volet syrien. Je pense que cette expérience et notre coopération ont rendu cette région plus sûre. D’autres pays prétendent simplement lutter contre le terrorisme. Entre-temps, nos relations et notre coopération dans la lutte contre le terrorisme ont prouvé notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés« , a-t-il ajouté.

Disant être accueilli chaleureusement sur la terre hospitalière d’Iran, Vladimir Poutine estime que « nos relations se sont en effet développées à un bon rythme« . « Nous affichons des chiffres records en matière de croissance commerciale. Nous renforçons notre coopération en matière de sécurité internationale et apportons une contribution tangible au règlement du conflit syrien », a dit le patron du Kremlin.

Pour rappel, les chefs d’Etat de la Russie, la Turquie et de l’Iran se réunissent à Téhéran, pour un sommet tripartite à l’issue duquel, ils aborderont des questions d’enjeux communs dont la guerre en Ukraine.