Russie – Chine: tête-à-tête annoncé entre Sergueï Lavrov et Wang Yi

La Chine et la Russie préparent des retrouvailles diplomatiques de haut niveau alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’apprête à se rendre en Chine du 16 au 18 octobre. Cette visite intervient dans le cadre du troisième forum international « Une Ceinture, Une Route », qui vise à promouvoir des initiatives de coopération économique et commerciale.

La porte-parole de Lavrov, Maria Zakharova, a annoncé que des discussions étaient prévues entre le ministre russe et son homologue chinois, Wang Yi, lors de cette visite. Les deux ministres aborderont probablement un large éventail de sujets, y compris les relations bilatérales, la coopération économique, et les développements géopolitiques régionaux et internationaux.

Cette réunion stratégique revêt une importance particulière, car elle intervient à un moment où la Russie et la Chine renforcent leurs relations diplomatiques et leur coopération dans divers domaines. Les deux pays ont développé une relation de partenariat stratégique et se sont mutuellement soutenus sur la scène internationale, notamment sur des questions telles que la Syrie et l’Ukraine.

De plus, cette visite coïncide avec une prochaine visite en Chine du président russe, Vladimir Poutine. Les détails de la visite de Poutine n’ont pas encore été officiellement annoncés, mais elle est attendue dans un avenir proche, ce qui souligne l’importance des relations sino-russes pour les deux pays.