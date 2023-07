Royaume-Uni: un nigérian perd la garde de son fils de 16 ans après l’avoir fouetté avec une ceinture

Au Royaume-Uni, un médecin d’origine nigériane perd la garde de son fils de 16 ans suite à une décision de justice consécutive à un incident de flagellation.

Un nigérian basé en Grande-Bretagne a perdu la garde de son fils de 16 ans pour une affaire de violence. Le verdict a été prononcé par le tribunal après que le jeune ait été fouetté avec une ceinture par son père, suscitant une vive réaction de la part des défenseurs des droits de l’enfant.

L’incident s’est déroulé après que le médecin ait surpris son fils en train de regarder une vidéo inappropriée avec ses amis, alors qu’ils se rendaient chez eux pour une soirée pyjama. Pris de colère et de frustration, le père aurait utilisé une méthode disciplinaire controversée en fouettant son fils à l’aide d’une ceinture. Des amis du garçon, témoins de la scène, ont alerté les autorités qui ont immédiatement contacté la police.

À la suite de cet incident, un défenseur des droits de l’enfant a été impliqué dans l’affaire et s’est présenté au tribunal pour exprimer ses inquiétudes concernant le bien-être du jeune. Selon le défenseur, le fils a déclaré au tribunal que son père le fouettait régulièrement et l’obligeait à choisir une carrière qui ne correspondait pas à ses aspirations.

Le tribunal a pris en compte le témoignage du garçon et a jugé que la sécurité et le bien-être de l’adolescent étaient en danger sous la garde de ses parents. Par conséquent, le tribunal a pris une décision difficile mais nécessaire de le séparer de ses deux parents biologiques. Le garçon restera désormais sous la garde du gouvernement britannique, qui s’assurera qu’il bénéficie de l’accompagnement et du soutien nécessaires pour son développement futur.