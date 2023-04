Royaume-Uni: TikTok condamné à payer une amende de 12,7 millions de livres

- Publicité-

TikTok, le réseau social chinois, a été condamné par l’ICO, le régulateur britannique numérique, à une amende de 12,7 millions de livres pour l’utilisation « illégale » de données personnelles d’enfants. Le réseau social aurait permis à des enfants de moins de 13 ans d’ouvrir un compte sur sa plateforme en 2020, contrevenant ainsi à ses propres règles, et aurait utilisé leurs données personnelles sans le consentement de leurs parents.

Cette amende infligée à TikTok par l’ICO est une autre preuve de l’importance de la protection de la vie privée des enfants en ligne. Les régulateurs numériques et les gouvernements du monde entier sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation abusive des données des enfants sur les plateformes de médias sociaux.

TikTok n’est pas la première entreprise à être sanctionnée pour violation de la vie privée des enfants en ligne. Les régulateurs numériques imposent de plus en plus de restrictions aux plateformes de médias sociaux pour protéger la vie privée des enfants en ligne. Il est essentiel que les entreprises respectent les règles en matière de protection de la vie privée des enfants et obtiennent le consentement parental avant de collecter et d’utiliser les données personnelles des enfants.