Royaume-Uni: Rishi Sunak devient le nouveau Premier ministre britannique

L’ancien ministre britannique des finances Rishi Sunak a été désigné par les conservateurs pour devenir Premier ministre. Sa rivale Penny Mordaunt a reconnu sa défaite.

Le 57e Premier ministre britannique, le cinquième en six ans, s’appelle Rishi Sunak. L’ancien ministre des Finances de Boris Johnson a été désigné leader de la majorité parlementaire conservatrice, lundi 24 octobre, et par extension chef du gouvernement de Sa Majesté. “En ce jour de Diwali, la fête hindoue des lumières, M. Sunak devient le premier Premier ministre d’origine indienne”, relève le tabloïd The Sun.

Ces derniers jours, l’ancien ministre des Finances avait vu affluer les soutiens, renforçant sa position pour remplacer Liz Truss en tant que Premier ministre. Boris Johnson avait affirmé dimanche soir dans un communiqué qu’il disposait des 100 soutiens de députés nécessaires pour se présenter dans ce processus interne au parti conservateur, mais qu’il y renonçait en raison des divisions au sein de la majorité. Son renoncement ouvrait la voie à la victoire de Rishi Sunak, candidat malheureux cet été contre Liz Truss.

Petit-fils d’immigrés d’origine indienne

Petit-fils d’immigrés d’origine indienne au parcours classique de l’élite britannique, Rishi Sunak, richissime ancien banquier, devient le premier « non-blanc » à diriger le gouvernement britannique. Natif de Southampton, le jeune quadragénaire a travaillé quelques années comme analyste financier à la City de Londres, avant de se lancer dans la politique à 35 ans. Il a d’abord été élu député conservateur du North Yorkshire, puis Secrétaire de commerce dans le gouvernement May, avant de devenir ministre des Finances, en 2019.