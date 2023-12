Royaume-Uni : 04 agents de santé emprisonnés pour avoir abusé d’un patient âgé

- Publicité-

Le média public britannique, BBC, a annoncé jeudi, que quatre agents de santé ont été emprisonnés pour avoir été filmés en train de maltraiter physiquement et émotionnellement un patient âgé.

Ame Tunkara et Morountaro Adefila ont été reconnus coupables de mauvais traitements et de négligence volontaire et condamnés le 8 décembre à quatre mois de prison au Royaume-Uni. Danny Ohen et Bridget Aideyan ont également été reconnus coupables des mêmes délits et condamnés respectivement à six et quatre mois, le 14 novembre.

Selon la police, les quatre travailleurs avaient été filmés en train de malmener une femme de 89 ans qui souffrait de démence vasculaire et ne pouvait pas parler.

En février 2020, la famille de la femme avait secrètement installé une caméra et enregistré des images pendant quatre jours après avoir remarqué des ecchymoses sur son bras. Cela montrait la femme manipulée brutalement, frappée avec un oreiller et traitée avec un manque de dignité et de respect.

La femme est malheureusement décédée en octobre. Un responsable de la police a déclaré qu’« elle n’aurait pas dû passer le reste de ses années à subir de tels mauvais traitements ».