Rougeole: 08 remèdes de grand-mère pour traiter ce mal

La rougeole est une maladie bénigne qui touche particulièrement les enfants, mais il est inutile de s’inquiéter, car elle se soigne facilement avec des remèdes 100 % naturels. Tout de suite, voici quelques astuces de grand-mère pour traiter rapidement et naturellement la rougeole.

Hautement contagieuse, la rougeole est une maladie virale causée par le virus paramyxovirus. Cette maladie infectieuse est plus fréquente chez les jeunes enfants. Découvrez dans cet article quelques remèdes de grand-mère pour traiter rapidement ce mal.

1.Feuilles de menthe ou de basilic

Menthe et basilic, tous deux connus pour leurs effets rafraîchissants. Étant anti-inflammatoire et antiseptique, la menthe et le basilic aident à réduire les éruptions cutanées sur le corps. Faites une pâte de feuilles de menthe ou de basilic et appliquez-la directement sur la rougeole. Faites cela trois fois par jour et vous verrez comment la rougeole disparaîtra en seulement 3 jours.

2.Tisane au Persil

Le persil a des propriétés anti-inflammatoires et contient des huiles volatiles essentielles bénéfiques pour la santé. C’est la source de plantes la plus riche en vitamine K. Prenez des feuilles de persil frais et propres et ajoutez-les à une tasse d’eau chaude. Laissez infuser 5 minutes. Sucrez-le avec du miel. Vous pouvez également ajouter un peu de jus de citron pour rehausser la saveur.

3.Thé de soie de maïs

Le thé de soie de maïs est un moyen efficace de détoxifier votre corps. Prenez une poignée de feuilles de soie de maïs et versez-les dans l’eau bouillante. Laissez-les infuser pendant 10 minutes. Filtrez ensuite. Prenez-le 2 fois par jour.

4.Thé au gingembre

Le gingembre est un agent anti-inflammatoire qui réduit la fièvre et améliore votre système immunitaire. Peler la racine de gingembre et l’écraser. Faire bouillir 4 tasses d’eau. Ajouter 2 pouces de gingembre écrasé. Couvrir avec un couvercle et laisser mijoter à feu doux pendant 15-20 minutes. Filtrez le thé. Vous pouvez ajouter du miel et du citron au goût.

Cependant, évitez-le pendant la grossesse. Et une consommation excessive de thé au gingembre peut provoquer des diarrhées, des nausées, des irritations et des brûlures d’estomac.

5.Tisane de Neem

Le neem regorge de propriétés antiallergiques et antibactériennes qui peuvent efficacement soulager une personne affectée des démangeaisons causées par la rougeole. Le neem a été utilisé par les indiens dans le passé pour traiter la rougeole traditionnellement

Faites tremper une poignée de feuilles de lilas indiennes dans un seau d’eau et mettez-la au soleil pendant plusieurs heures.

Baignez-vous avec cette eau. Il donne un effet apaisant à votre corps. Utilisez ce remède régulièrement pendant deux semaines.

Vous pouvez également écraser une poignée de feuilles de lilas indiennes fraîches pour former une pâte.

Maintenant, appliquez-le sur la peau affectée.

Attendez qu’il sèche.

Ensuite, rincez-le à l’eau tiède. Faites-le tous les jours pendant 2 semaines.

6.Packs de boue

Les packs de boue fournissent un traitement précieux pour la guérison de plusieurs aliments, comme la rougeole, la grippe et la scarlatine. Faire une pâte en mélangeant de l’argile avec de l’eau tiède. Laissez-le refroidir. Appliquez-le sur la zone affectée. Plus tard, rincez à l’eau claire après 20-30 minutes.

7.Feuille d’olivier

Les propriétés antivirales et antimicrobiennes de la feuille d’olivier tuent le virus, qui cause la rougeole. Broyer quelques feuilles d’olivier pour former une pâte épaisse. Maintenant, appliquez-le sur la zone de peau affectée et attendez 30 minutes. Plus tard, rincez à l’eau tiède, puis séchez. Faites-le une ou deux fois par jour pendant au moins deux semaines.

De plus, l’huile d’olive peut être appliquée sur les zones touchées. Appliquez de l’huile d’olive sur les parties touchées par la rougeole sur votre corps

8. Bicarbonate de soude

Le bicarbonate est utilisé depuis si longtemps pour traiter les problèmes de peau traditionnellement. Prenez une tasse de bicarbonate de soude et ajoutez-la à l’eau du bain. Baignez-vous avec pour vous débarrasser des démangeaisons. En outre, faites une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude et de l’eau et étalez-la sur la zone affectée.