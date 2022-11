Roseline Layo: traité de « homme au foyer », son mari David répond enfin aux critiques

Fatigué d’être trainé dans la boue depuis l’officialisation de sa relation avec la chanteuse Roseline Layo, David Nianhou a finalement rompu le silence. Dans un message sur ses réseaux sociaux, le manager et époux de la chanteuse a envoyé une réplique à ses détracteurs.

En octobre dernier, la chanteuse Roseline Layo et son manager David Nianhou, plus connu dans le showbiz ivoirien sous le nom Shéwé se sont dit « Oui » à la mairie de Cocody. Relayées abondamment sur les réseaux sociaux à l’époque, les images et vidéos de la cérémonie avaient suscité de nombreuses réactions.

Depuis l’officialisation de cette relation, Rosline Layo qui est considérée comme la nouvelle révélation de la musique urbaine ne cesse de faire parler d’elle. Au regard de sa performance tout au long de l’année, l’auteur du hit Donnez-nous un peu, a été honorée lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs artistes urbains, PRIMUD 2022 qui s’est déroulée ce dimanche au Sofitel Hotel Ivoire.

A cette occasion Roseline Layo a profité pour dévoiler en exclusivité une nouvelle chanson qui ne passe pas auprès des hommes. « Je veux parler à certains hommes qui font comme s’ils sont des femmes, toi tu es garçon et puis tu es paresseux, tu ne travailles pas tu ne fais rien et tu comptes sur ta beauté… joli garçon n’est plus à la mode… quand on n’a pas l’argent on cherche pas femme, c’est l’argent on cherche…« , a-t-elle chanté.

Très remonté, plusieurs internautes se sont indignés contre les paroles de ce nouveau single de la chanteuse. Pendant ce temps, d’autres ont préféré jeter le tort sur son mari et manager David Nianhou, qui n’aurait pas joué convenablement son rôle de bon conseiller pour sa femme.

Au milieu de cet emballement, Shéwé est enfin sorti de son silence pour répondre aux attaques. Je vous aimes malgré toutes ces balles lancées. Le bara, rien que le bara donnera des réponses à vos nombreuses questions. Nous on garde le silence et on bara pour nos enfants… Jolie garçon arrive », a-t-il écrit.

Sauf que ce nouveau message de David a attisé davantage la colère des internautes, qui en veulent actuellement à son épouse Roseline Layo. « Un homme au foyer. Un gars de galère », « Le couple Rosiline layo risque de faire baisser sa propre audience. Les mélomanes à 70% n’aiment déjà cette chanson avant sa sortie, pourquoi insister », « Tu es dans l’ombre de ta femme et tu as la grande bouche », « Toi son gars de galère aussi tu vas parlé ? Tu gagnait combien par semaine lorsque elle t’a rencontré ? Ne chantez pas bonne chanson …. restez la. De la manière on vous a chargé, on vas vous déposer comme ça oh », peut-on lire autre dans les commentaires.