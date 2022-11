Roseline Layo: la chanteuse ivoirienne au cœur d’une grosse polémique

Considérée comme la nouvelle révélation de la musique urbaine, Roseline Layo fait l’objet d’une vive polémique depuis quelques jours. La chanteuse est accusée d’avoir dénigré les hommes dans sa nouvelle chanson dévoilée en exclusivité lors de la cérémonie des PRIMUD le dimanche dernier.

Nominée dans quatre catégories pour la septième édition du prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud),Roseline Layo figure sans surprise parmi les artistes qui ont été récompensés à la cérémonie de remise des prix aux meilleurs artistes urbains, PRIMUD 2022 qui s’est déroulée ce dimanche au Sofitel Hotel Ivoire.

Lors de cette cérémonie qui a rassemblé plusieurs personnalités, la chanteuse dont la carrière a pris un nouvel envol depuis la sortie de son hit « Donnez-nous un peu », a dévoilé en exclusivité une nouvelle chanson dont la sortie est prévue pour très bientôt.

« Je veux parler à certains hommes qui font comme s’ils sont des femmes, toi tu es garçon et puis tu es paresseux, tu ne travailles pas tu ne fais rien et tu comptes sur ta beauté… joli garçon n’est plus à la mode… quand on n’a pas l’argent on cherche pas femme, c’est l’argent on cherche…« , telles sont quelques paroles du prochain single de l’artiste-chanteuse

Très vite, ce nouveau single de la chanteuse a suscité une avalanche de réactions sur la toile. A l’instar de l’humoriste Digbeu cravate qui s’était indigné contre ce morceau sur le podium, d’autres internautes n’ont pas caché leur impression à propos du message que véhicule cette chanson.

Si d’autres ne trouvent aucun inconvénient à ce titre à travers lequel la chanteuse incite certains certains hommes à travailler en raison des nombreuses charges qui sont les leurs dans le foyer, d’autres par contre accusent la chanteuse d’avoir donné de mauvais conseils à ses jeunes sœurs.

«Quel paradoxe socratique, croyant faire le bien, vous faites le mal par ignorance…Respect à toutes les filles qui sont en couple malgré les maigres moyens de leurs conjoints. Que Dieu vous bénisse abondamment », « Roseline Layo dit quand on n’a pas l’argent on ne cherche pas femme. Ma question est de savoir si son mari était dans classement forbes quand il l’a dragué« , peut-on lire entre autres dans les commentaires.

Il faut noter que plusieurs artistes masculins dont le groupe VDA ont promis entrer en studio pour sortir une réplique à cette chanson de Roseline Layo.