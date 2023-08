Roseline Layo: accusée d’avoir repoussé une dame, l’animateur John Jay sort du silence

Accusée d’avoir repoussé le « travaillement » d’une dame, Roseline Layo s’est dépêchée pour s’expliquer dans une vidéo. John Jay, un célèbre animateur et producteur de Life TV, n’a pas apprécié cette attitude.

Depuis quelques jours, Roseline Layo, la jeune voix féminine de la musique ivoirienne, a suscité une nouvelle controverse sur les réseaux sociaux. En effet, l’interprète de la chanson « Môgô Fariman » a rejeté l’argent d’une dame sur la scène de l’événement culturel « Antilope Festival » le week-end dernier. La vidéo de la scène, qui s’est rapidement propagée sur Internet, a donné des choses à mettre sous la dent de nombreux internautes qui cherchent toujours des critiques négatives.

Sur sa page Facebook, Roseline Layo s’est empressée de se justifier à travers une vidéo pour ne pas entacher une fois de plus son image. « La dame en question et moi, nous nous connaissons très bien. C’est ma sœur. Nous sommes allées ensemble à Daloa. Elle s’est rendue à Daloa parce que je devais y prester. Nous étions même logées dans le même hôtel. Elle et moi nous aimons nous attacher (taquiner). Quand je vais prendre son argent. Après, elle va dire de lui rembourser. Elle peut même augmenter la somme. C’est pourquoi juste pour m’amuser que j’ai agi ainsi. Elle et moi, nous nous taquinons beaucoup. Il y a amusement, plaisanterie entre nous. Sinon ce n’est pas que je suis imbue de ma personne. C’est ma sœur », a-t-elle expliqué.

Néanmoins, John Jay, un célèbre animateur et producteur de télévision ivoirien, a pris part à l’affaire pour publier un message sur sa page Facebook à sa « fille ». « Ma fille Roseline Layo, tu n’es pas venue au monde pour passer toute ta vie à t’expliquer sur tout ce que tu fais (…). Ma fille, si tu vois que tes faits et gestes sont suivis à longueur de journée, c’est que demain n’est plus loin pour ta carrière. Oui Oui, ma fille, on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal, c’est parce que tu fais l’actualité. Chante ma fille, c’est pour ça qu’on t’aime et nous qui t’aimons, chacun à sa façon d’exprimer son amour. Il y a ceux qui le font de façon maladroite et il y a ceux qui le font bien. C’est tout ça qui constitue ton club de milliers de fans dans le Monde. Ne te justifie plus ma fille, chant », peut-on lire dans la publication.

Roseline Layo a clairement compris ce message. Dorénavant, elle ne répondra pas aux attaques dirigées contre elle sur la blogosphère.

