« Ronaldo est un saint des derniers jours, j’ai rendu la ligue saoudienne populaire avant son arrivée »

L’ancienne icône du football ghanéen, Mohammed Ahmed Polo, a dévoilé une facette moins connue de son illustre carrière, affirmant qu’il avait joué un rôle important dans la promotion de la popularité du football arabe avant l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

Mohammed Polo a joué pour Al-Wasl à Dubaï et était le favori de nombreux fans lors de son passage dans la ligue saoudienne. Bien que les médias sociaux n’existaient pas à l’époque, des vidéos récentes de Polo se faufilant à travers les défenseurs ont montré que le joueur ghanéen était en effet un grand dribbleur.

Comme beaucoup ont attribué la popularité d’Al-Nassr et de la ligue saoudienne à Cristiano Ronaldo, Mohammed Polo pense également qu’il a bénéficié d’une vague similaire pendant son séjour au Moyen-Orient. Dans une interview accordée à Angel FM, l’ancien joueur des Black Stars a confié qu’il a été l’un des précurseurs de la vulgarisation du football arabe. «Ronaldo est un saint des derniers jours. C’est son heure. Avant Ronaldo, nous étions là », a-t-il déclaré.

Le Ghanéen a souligné son impact unique sur le football arabe: « Je veux dire, même si l’esclavage a commencé dans le monde arabe et qu’il n’était pas courant pour un Arabe de supporter un joueur noir, ils ont fait une exception pour moi à cause du football. Ils n’ont tout simplement pas pu résister. Fait remarquable, cela s’est produit au crépuscule de ma carrière. »

Icone vivante, Mohamed Polo a été l’un des grands artisans du sacre de la sélection ghanéenne à la Coupe d’Afrique des nations en 1978. Tout au long de son parcours historique, il a honoré les rangs de clubs phares de son pays, notamment Hearts of Oak et Great Olympics, favorisant une carrière qui a duré plus de deux décennies, comme méticuleusement documenté par Transfermarkt.

