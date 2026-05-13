Romuald Wadagni va prêter serment au Palais des Congrès (officiel)

Contrairement à la tradition qui veut que la prestation de serment du Président de la République se déroule à Porto-Novo, le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 13 mai 2026 que la cérémonie du Président élu Romuald Wadagni se tiendra finalement au Palais des Congrès de Cotonou, en raison des travaux en cours au stade Charles de Gaulle.

Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 13 mai 2026, à l’issue du Conseil des ministres présidé par Patrice Talon, que la prestation de serment du Président élu Romuald Wadagni se déroulera à Cotonou le 24 mai prochain. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, cette décision est liée aux travaux de réhabilitation en cours au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, lieu habituellement choisi pour accueillir cette cérémonie républicaine.

Le gouvernement rappelle qu’« une tradition s’est établie au fil du temps, consistant à faire tenir cette importante cérémonie républicaine dans la ville de Porto-Novo, notamment au stade Charles de Gaulle ». Mais les autorités expliquent que les travaux engagés sur le site ne permettront pas d’y organiser l’évènement cette année. « Les études y relatives ont duré plus que prévu, de sorte que les travaux de réfection n’ont démarré que tout récemment », précise le Conseil des ministres.

Le gouvernement estime ainsi qu’« il sera matériellement impossible d’y organiser ladite cérémonie ». En conséquence, la prestation de serment du Président élu se tiendra « à Cotonou, précisément au Palais des Congrès », selon les autorités. Le Conseil des ministres rassure toutefois qu’une fois les travaux terminés, le stade Charles de Gaulle « retrouvera une splendeur » et pourra de nouveau accueillir cette cérémonie dans les années à venir.