Roger Federer rend hommage au « magicien » Lionel Messi

Lionel Messi a été désigné par le magazine Time comme l’une des 100 personnes les plus influentes du monde en 2023. Cette reconnaissance a été accompagnée d’un hommage touchant de la part de Roger Federer.

Le magazine américain Time a, comme chaque année, dévoilé son très attendu classement des 100 personnalités les plus influentes du monde. Ce classement inclut des personnes très connues issues de différents milieux tels que la politique, le cinéma, le monde des affaires ou encore le mannequinat, notamment Beyoncé, Joe Biden, Bella Hadid et le roi Charles III. On y retrouve aussi des footballeurs, avec évidemment un certain Lionel Messi.

Le champion du monde argentin figure dans la catégorie « titans » et a eu droit à un hommage appuyé de Roger Federer pour l’occasion. La légende du tennis a écrit un long texte pour faire l’éloge du champion du monde 2022. « Il n’est pas nécessaire de rappeler ici ses records de buts et de victoires. Ce qui me frappe chez Messi, 35 ans, c’est la constance de sa grandeur depuis tant d’années. C’est si difficile à atteindre et à maintenir. Il dribble comme un magicien et ses passes sont des œuvres d’art. Son sens de l’observation et son sens de l’anticipation dépassent presque l’entendement« , écrit l’ancien tennisman.

- Publicité-

« Ma carrière vient de s’achever. Je réalise maintenant le poids que nous, les athlètes, portons. Mais dans notre vie quotidienne, nous ne nous en rendons même pas compte. Pour un joueur de football comme Messi, ce poids est sans doute plus important, car il représente à la fois un club de renommée mondiale et un pays passionné« , poursuit l’ancien champion suisse avant de conclure:

« Durant mon enfance, Diego Maradona et Gabriel Batistuta étaient mes joueurs argentins préférés. J’ai eu la chance de les rencontrer tous les deux. Ils m’ont inspiré. Aujourd’hui, Messi peut inspirer les générations futures. J’espère que nous aurons l’occasion de voir sa créativité et son sens artistique uniques pendant encore un peu de temps. Ne clignez pas trop souvent des yeux lorsque Messi se produit sur le terrain. Vous pourriez manquer quelque chose d’incroyable« .

Le respect entre les deux légendes du sport n’est plus à prouver. Pour rappel, Lionel Messi avait qualifié Roger Federer de « génie » et « d’exemple pour tout athlète » lorsqu’il avait annoncé en septembre l’arrêt de sa carrière à 41 ans.

Articles similaires