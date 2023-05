Robert De Niro: à 79 ans, le célèbre acteur devient papa pour la septième fois

- Publicité-

L’acteur légendaire Robert De Niro, considéré comme l’un des plus grands acteurs de tous les temps, a récemment annoncé dans une interview pour Entertainment Tonight qu’il était devenu papa pour la septième fois à l’âge de 79 ans. L’identité de la mère de l’enfant n’a pas été révélée.

Robert De Niro est un acteur prolifique, ayant joué dans une pléthore de films acclamés par la critique et le public. Parmi ses rôles les plus célèbres, on peut citer Le Parrain 2, Taxi Driver, Les Affranchis, Casino et The Irishman. À l’approche de son 80ème anniversaire, prévu pour le 17 août prochain, Robert De Niro continue d’être présent sur grand écran, avec trois films à sortir en 2023 et un autre en 2024.

En pleine promotion de ses nouveaux projets, l’acteur a profité d’une sortie médiatique pour annoncer qu’il est devenu père pour la septième fois. En effet, Robert De Niro a révélé à ET Canada que le nombre de ses enfants était désormais de sept, sans donner plus de précisions sur l’identité de la mère ou le sexe du bébé.

Pour rappel, Robert De Niro est déjà père de six enfants, deux avec Diahnne Abbott, son ex-femme et co-star de Taxi Driver, deux autres avec Grace Hightower, une mondaine américaine dont il s’est séparé en 2018, et enfin, les jumeaux Aaron et Julian qu’il a eus avec son ex-petite amie Toukie Smith. Avec l’arrivée de son septième enfant, Robert De Niro semble heureux de continuer à étendre sa famille et à explorer les joies de la paternité à un âge avancé.

