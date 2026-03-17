Rituals lance une nouvelle gamme qui fait déjà le buzz

Rituals , la marque néerlandaise connue pour transformer les gestes quotidiens en rituels de bien-être, lance en édition limitée The Ritual of Seshen , une collection printanière inspirée par l’Égypte antique et la quiétude des berges du Nil. Annoncée dans les premières boutiques et relayée sur les réseaux sociaux, la gamme promet une signature olfactive lumineuse et une déclinaison de produits conçus pour prolonger l’expérience, du soin corporel à la parfumerie d’intérieur.

Le nom même de la collection renvoie à la symbolique égyptienne : « Seshen » désignait la fleur de lotus, plante sacrée associée à la pureté, la renaissance et aux nouveaux départs. Le comportement du lotus — se repliant sous l’eau pendant la nuit pour s’épanouir à l’aurore — est repris comme métaphore centrale de la ligne, qui invite à considérer chaque routine comme un moment de renouveau et de calme.

La sortie de la gamme a suscité des réactions visibles en boutique et sur les plateformes sociales, où des utilisateurs partagent leurs impressions olfactives. Sur TikTok, une première réaction citée par la marque ou les premiers acheteurs affirme : « Je suis subjugué par l’odeur ». Rituals présente cette collection comme une invitation sensorielle, à la fois intime et décorative.

Une signature olfactive et une gamme pensée pour être déclinée

La composition olfactive de The Ritual of Seshen mise sur un équilibre entre notes florales, accents verts et touches solaires. En notes de tête figurent la fleur d’oranger et un accord végétal destiné à apporter une ouverture fraîche ; le cœur s’appuie sur la fleur de lotus, la pivoine et la mangue verte pour une sensation florale et légèrement fruitée ; le fond associe pousse et musc blanc, offrant une base douce et enveloppante. Selon Rituals, l’ensemble vise à évoquer la fraîcheur matinale des jardins riverains du Nil et la lumière propre aux paysages égyptiens.

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Fidèle à son positionnement, la marque ne se limite pas à une eau de parfum : la collection est déclinée en plusieurs formats et textures pour accompagner différents moments de la journée. Parmi les produits communiqués figurent une mousse de douche aérienne, une gelée hydratante pour le corps, une brume parfumée pour le corps et les cheveux, une bougie flottante parfumée, un gommage corporel, une brume lactée hydratante, un masque visage, une eau de parfum, des bâtonnets parfumés et un parfum d’intérieur.