Rita Dominic: la célèbre actrice de Nollywood se marie à 47 ans en Angleterre (images)

La célèbre actrice de Nollywood, Rita Dominic, s’est mariée avec Fidelis Anosike. La cérémonie de mariage s’est déroulée ce samedi dans un manoir du North Yorkshire, en Angleterre.

Rita Dominic n’est plus un cœur à prendre. L’actrice qui a figuré dans plus de 150 films a convolé en justes noces ce samedi avec l’élu de son cœur, le sieur Fidelis Anosike en présence des parents et plusieurs célébrités nigérianes, dont notamment Kate Henshaw, Chioma Akpotha, Toke Makinwa, Michelle Dede.

Selon les médias nigérians, ce mariage civil de l’actrice de 47 ans survient sept mois après celui traditionnel qui s’est déroulé en avril dernier dans la maison du défunt père de Rita à Aboh, Mbaise, État d’Imo au Nigéria.

Pour rappel, Fidelis Anosike, l’époux de l’actrice Rita est le fondateur de Folio Media Group, une société multimédia qui possède le Daily Times Nigeria (fondé en 1926), le journal le plus ancien et le plus remarquable du pays. Il est diplômé d’un baccalauréat des arts créatifs et appliqués de l’Université du Bénin et du programme OPM de la Harvard Business School.