Rihanna n’a pas été payée pour sa performance historique au Super Bowl

Après six ans d’absence, Rihanna a fait son grand retour sur le devant de la scène au Super Bowl ce 12 février 2023. Mais contrairement à ce que pensent certains, la chanteuse n’a pas perçu de rémunération pour cette prestation mémorable.

C’est désormais officiel. La superstar barbadienne, âgée de 34 ans et maman d’un petit garçon depuis près d’un an, a fait un retour en musique devant un public de près de 190 millions lors du Super Bowl de ce dimanche 12 février 2023. Riri a enchaîné ses plus grands tubes, en passant par « Umbrella », « Diamonds » ou encore « Work ». Une performance époustouflante qui a été très applaudie par les médias et sur les réseaux

Mais contrairement à ce que pensent certains, Rihanna n’a pas été payé pour sa performance à cet évènement. En effet, le Super Bowl est un événement majeur aux États-Unis, et la performance de la mi-temps est un moment phare de la soirée. Pour les artistes qui ont la chance d’y participer, il s’agit d’une opportunité unique de se produire devant une audience massive et de gagner une exposition médiatique sans précédent. En effet, la NFL ne paie pas les artistes pour leur prestation lors de la mi-temps.

Pourtant, cette performance offre une visibilité incroyable aux artistes, leur permettant de toucher une audience immense et de générer des revenus à partir de diverses sources, comme des placements de produits ou des écoutes en streaming. Les retombées financières peuvent être colossales, même si la NFL elle-même ne contribue pas financièrement.

Ce n’est pas la première fois qu’un artiste renonce à une rémunération pour se produire lors de la mi-temps du Super Bowl. D’autres grands noms de la musique, tels que Beyoncé, Prince et Michael Jackson, ont également accepté de jouer gratuitement lors de cet événement.

Bien que la NFL ne paie pas les artistes pour leur performance, la visibilité offerte par la mi-temps du Super Bowl est inestimable. C’est pourquoi les artistes continuent de se bousculer pour avoir la chance de se produire devant des millions de téléspectateurs. Pour Rihanna, cette opportunité était trop belle pour être manquée, même si elle ne recevait pas de rémunération. « il s’agit d’une des plus grandes scènes du monde. C’est le rêve de tout artiste de jouer dans un lieu comme celui-là », avait déclaré Rihanna juste après l’annonce de l’évènement il y a quelques mois.

La prestation de Rihanna lors de la mi-temps du Super Bowl a été un moment phare de la soirée, offrant une visibilité sans précédent à la star. Bien qu’elle n’ait pas été payée pour sa performance, la chance de toucher une audience aussi massive était trop belle pour être manquée. D’ailleurs elle en a profité pour annoncer sa deuxième grossesse.