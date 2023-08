Rihanna: la star accouche de son deuxième enfant avec A$AP Rocky

- Publicité-

Les rumeurs ont fait le tour de certains médias depuis quelques semaines, et maintenant la vérité a émergé. Rihanna a donné naissance à son deuxième enfant.

Bonne nouvelle pour les fans de l’icône mondiale de la musique. Riri a donné naissance à son deuxième enfant avec son partenaire A$AP Rocky. Selon un rapport de Media Take Out, le magnat de Fenty Beauty a accouché d’une fille après avoir annoncé sa deuxième grossesse en février.

L’information a été confirmée ce mardi 22 août par le réputé site américain TMZ. Selon leurs informations, corroborées par le magazine People, Rihanna et son compagnon A$AP Rocky ont discrètement accueilli leur deuxième enfant depuis le 3 août dernier à Los Angeles.

- Publicité-

Après avoir déjà donné naissance à un fils il y a un an, le couple célèbre maintenant l’arrivée d’une petite fille. Bien que le prénom du nouveau-né ne soit pas encore dévoilé, il semblerait qu’il suive la tradition familiale en commençant par la lettre « R », en hommage à son frère aîné RZA.

Cette nouvelle a secoué les fans du monde entier, qui ont immédiatement inondé les réseaux sociaux de félicitations et de vœux de bonheur pour la jeune famille. Rihanna et A$AP Rocky, dont la relation a fait couler beaucoup d’encre depuis leur officialisation, semblent maintenant épanouis dans leur rôle de parents. L’attention médiatique se tourne maintenant vers la star elle-même, en attendant peut-être que le couple partage des photos et des détails de cette nouvelle addition à leur vie.

Articles similaires