Rhume : 07 techniques pour mieux dormir la nuit quand vous avez le nez bouché

Le nez bouché, ce n’est jamais agréable. La nuit c’est encore plus gênant : ca empêche de dormir confortablement, ça perturbe le sommeil… Et quand c’est votre bébé qui a le nez bouché la nuit, il dort mal et vous aussi. Découvrez dans cet article sept techniques à adopter.

Avoir le nez bouché quand on dort, surtout lorsque l’on est enrhumé est très fréquent. Et même si ce n’est pas grave, on a besoin de trouver une solution pour mieux se reposer. C’est pour cela, nous vous proposons ces techniques.

Dîner léger

Lorsque l’on est enrhumé, on a en général peu d’appétit… Il est toutefois essentiel de continuer à s’alimenter, mais un dîner trop lourd peut avoir un impact négatif sur le sommeil. La bonne formule sera donc une soupe ou un bouillon, avec quelques vermicelles ou petites pâtes dedans. Ce plat chaud sera réconfortant, vitaminé et réhydratant. Vous pouvez compléter le repas avec une tranche de filet de poulet ou de dinde pour les protéines, puis finir par un yaourt et un fruit en dessert pour les vitamines. L’alcool est à proscrire, car il déshydrate l’organisme et pourra gâcher votre sommeil.

Faire un lavage du nez

Effectuer un lavage du nez avec une solution spéciale à base d’eau de mer est le premier geste anti-rhume pour bien dormir. A pratiquer juste avant le coucher, il va désobstruer vos voies nasales et donc diminuer votre gêne respiratoire, première difficulté rencontrée pour bien dormir quand on a un rhume. En plus, il aide à évacuer les mucosités de la muqueuse nasale et à éliminer les agents pathogènes (virus, bactéries). Pour bien faire, vous devrez incliner la tête au-dessus du lavabo et exercer une pression franche pendant 2 ou 3 secondes sur le spray. L’embout du dispositif doit toujours être inséré dans la narine supérieure.

Boire une tasse de lait avec du miel

Dernier conseil pour une nuit encore plus paisible : faites-vous une tasse de lait chaud et ajoutez une bonne cuillère à café de miel dedans. Le lait et le miel ont en effet des vertus adoucissantes et réparatrices. En boire juste avant de dormir vous permettra de tousser moins et d’être moins irrité. Sain et naturel, ce remède est LA solution contre les quintes de toux nocturnes.

Utiliser un humidificateur

Utilisez un humidificateur à vapeur froide ou à défaut un bol d’eau posé sur le radiateur pour humidifier l’air. L’inhalation de quelques gouttes d’Huile essentielle d’Eucalyptus radié dans un bol d’eau chaude permet de décongestionner et de déboucher le nez. Cependant, cette technique est contre-indiquée aux femmes enceintes de moins de 3 mois, aux enfants de moins de 7 ans et personnes asthmatiques et épileptiques.

Surélever son oreiller

L’idée n’est pas de dormir assis mais de surélever la tête pour réduire l’inflammation de vos voies respiratoires et la pression sur les sinus. Par ailleurs, grâce à cette position, vous tousserez moins et vous vous réveillerez moins encombré que si vous aviez dormi sans oreiller. Cette méthode est aussi recommandée pour les bébés qui ont un rhume. Mais pour éviter tout risque d’étouffement, placez les coussins sous le matelas.

Mettre des chaussettes

On n’y pense pas souvent, mais réchauffer ses pieds favorise la relaxation de tout le corps et donc le sommeil. De plus, lorsque la température du corps descend, le système immunitaire est moins efficace pour se battre contre le rhume. Alors si vous avez tendance à avoir les pieds froids, mettez des chaussettes avant de vous coucher ! Vous pouvez aussi bien sûr opter pour la bouillote.