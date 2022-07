Rhumatisme des mains: comment soulager cette maladie

Le rhumatisme est un terme générique qui, communément, désigne l’ensemble des maladies responsables de douleurs ou d’inflammations affectant les articulations ou les structures situées à proximité, comme les tendons ou les ligaments. Découvrez dans cet article un zoom sur le rhumatisme de la main ou des doigts.

Le rhumatisme de la main ou des doigts est une maladie inflammatoire qui se manifeste par des douleurs au repos et la nuit, des articulations « rouillées », un gonflement. Il se manifeste le plus souvent chez les femmes selon Pr Aleth Perdriger, rhumatologue. Cette maladie est favorisée par deux principales causes à savoir : L’arthrose et l’arthrite rhumatoïde.

Quelles sont les maladies les plus courantes favorisant souvent le rhumatisme des mains ou des doigts ?

Le rhumatisme des mains ou des doigts est souvent favorisée par les maladies suivantes : la goutte, le rhumatisme psoriasique, la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, l’hémodialyse.

Comment traite-t-on les rhumatismes à la main ou aux doigts ?

Comme les traitements mettent du temps à agir, ils sont presque toujours associés à des traitements anti-inflammatoires plus connus, comme la cortisone, pour soulager les patients. Quand les traitements de fond sont efficaces, les douleurs disparaissent. Voici les traitements qui sont souvent faits :

La chaleur

« Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous sentez comme le bûcheron en fer-blanc, prenez une douche et vous vous sentirez renaître », affirme Ilene Cohen-Ackerman praticienne clinicienne et ergothérapeute. La chaleur détend les muscles et améliore la circulation sanguine, choses qui à leur tour aident à soulager la raideur et la douleur. Vous pouvez aussi frotter vos mains avec de l’huile à massage ou de l’huile ordinaire de cuisson et enfiler une paire de gants de caoutchouc pour pouvoir tremper vos mains dans de l’eau chaude sans endommager votre peau.

L’acupuncture

L’acupuncture est une technique ancienne utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour traiter la douleur chronique. Dans le cadre de l’arthrite de la main, l’utilisation de l’acupuncture permet de réduire la douleur car elle stimule les endorphines qui sont des analgésiques naturels du corps.

La kinésithérapie

La pratique d’une activité physique sont des approches non pharmacologiques communes à tous les rhumatismes car elles sont essentielles dans la prévention des crises douloureuses : pour avoir moins mal, il faut mobiliser ces articulations

Mais pour un bon nombre des malades, la douleur reste la compagne de tous les jours. Ils doivent se contenter d’antalgiques et supporter des souffrances qui rendent leur vie quotidienne insupportable. Par ailleurs, si les douleurs ne diminuent pas après deux semaines, vous devez absolument consulter un médecin.