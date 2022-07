Réouverture de l’exposition des trésors du Bénin: l’accès obligatoirement conditionné à une réservation

Dès ce samedi 16 Juillet, le public béninois pourra à nouveau avoir accès au Palais de la Marina, à l’occasion de la saison 2 de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ». Mais cette fois-ci, l’accès à l’exposition est obligatoirement conditionné à une réservation en ligne qui est gratuite.

Après le succès de la saison 1 de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », qui a pris fin le dimanche 22 mai dernier, le gouvernement a annoncé sa réouverture pour le 16 Juillet prochain. Mais, si lors de la Saison 1, le public pouvait avoir accès à la Présidence sans avoir réservé au préalable, la Saison 2 ne compte pas faire pareil.

« En ce qui concerne cette réouverture, ce n’est plus une entrée automatique et de grande masse comme nous l’avions organisé pour la première phase. Ça sera une entrée sur réservation. La réservation, évidemment, n’est pas payante, » a déclaré le Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, Jean-Michel ABIMBOLA, lors d’une visioconférence organisée par Vital Panou et la Coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, ce dimanche 10 Juillet.

Une discrimination positive pour la Diaopora béninoise

Selon les propos du Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, cette réouverture est également le fruit d’une forte demande de la diaspora béninoise qui compte rentrer pour les vacances afin de visiter ces œuvres. « C’est une réouverture que nous faisons à la suite d’une forte demande, en particulier des béninois vivant à l’étranger et du professionnel du monde des arts. Le gouvernement du Bénin a estimé qu’il fallait donner suite à cet enthousiasme et de faire profiter des vacances estivales pour donner l’occasion à nos compatriotes de la diaspora de venir au pays pour une immersion dans trois siècles de l’histoire de l’art notre pays le Bénin, » a fait savoir M. Abimbola.

Par la suite, le ministre a précisé que pour les membres de la diaspora, la précision du pays de résidence habituelle dans le remplissage du formulaire de réservation est un critère de discrimination positive pour les membres de la diaspora. Selon Jean-Michel ABIMBOLA, la première saison de l’exposition a viré à un pèlerinage qu’à une visite muséale. C’est ainsi pour corriger le tir que, non seulement la réservation est obligatoire pour pouvoir réguler le flux de la visite, mais aussi pour prioriser les béninois venus en vacances.