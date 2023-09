Rentrée scolaire au Bénin: NOCIBE donne le sourire aux apprenants de Massè

Dans sa quête inexorable d’une éducation pour tous les enfants de la commune d’Adja-Ouèrè, la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) a une nouvelle fois fait don de kits scolaires aux écoliers et élèves de l’arrondissement de Massè. La cérémonie officielle de remise desdits kits a eu lieu ce jeudi 14 septembre 2023 au CEG Massè, devant une assemblée distinguée, comprenant les hauts responsables de NOCIBE, des autorités politico-administratives de divers échelons, les bénéficiaires, le corps enseignant et la population locale.

Visiblement très attendue en cette veille de la rentrée scolaire 2023-2024, la Nouvelle Cimenterie du Bénin n’a pas dérogé à la tradition qu’elle perpétue depuis plusieurs années. Ses responsables se sont rendus à Massè, ce jeudi, les bras chargés de kits scolaires.

Les lots vont de fournitures et manuels scolaires, aux tenues kaki cousues et prêtes à porter (8237 contre 7706 l’année dernière) en passant par des tenues de sport. Les élèves du collège d’Abadago et du CEG Massè ainsi que le corps enseignant des deux établissements n’ont pas été oubliés par le généreux donateur. 151 enseignants ont bénéficié de blouses de travail et de kits scolaires. Au total, 10 278 apprenants sont concernés par cette œuvre utile de NOCIBE, de la maternelle au secondaire en passant par le primaire.

Le Social, une priorité pour NOCIBE

Une manière pour la NOCIBE d’œuvrer pour la scolarisation des enfants et leur maintien à l’école, elle qui a fait de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, la principale priorité de sa politique RSE. « Sous ce rapport, notre société ne lésine point sur les moyens pour la construction et l’équipement des salles de classe« , a déclaré le directeur général adjoint de la NOCIBE, Jean-Philippe Equilbecq.

« Nous n’en voulons pour preuve que la construction à Ikpinlè de deux modules de trois classes chacun plus bureau équipé en mobiliers. J’ai le plaisir de vous annoncer que l’inauguration de cette infrastructure scolaire est imminente. D’ailleurs les apprenants et leurs enseignants pourront les intégrer à la rentrée des classes. Il y a aussi le démarrage des travaux de construction des modules de salles de classe à l’école primaire publique d’Igbo Aadou », a ajouté le représentant du directeur général de la Nocibe, Latfallat Layousse.

De grands efforts, en plus de la prise en charge des fournitures scolaires et des frais de scolarité par NOCIBE qui a permis de booster le taux de scolarité dans l’arrondissement de Massè et Issaba, assure Jean-Philippe Equilbecq.

Cependant, des défis restent encore à surmonter, notamment le taux de décrochage scolaire qui est toujours élevé dans certaines localités. Aussi, le DGA invite les parents d’élèves à accompagner la NOCIBE pour la pérennisation de ses actions sociales dans le domaine éducatif.

Les bénéficiaires aux anges….

Une action sociale appréciée par les Maires d’Adja-Ouéré (représenté par la SE, Felix Kpemayoua) et de Pobè (Simon Adebayo Dina) qui prient la NOCIBE de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Pour eux, cette action sociale apporte une joie immense dans le cœur des enfants et comble les attentes des parents. Occasion pour le représentant des bénéficiaires, Marcellin Djossou, de promettre au nom de ses camarades, de faire bon usage desdits kits.

« Mr le président directeur général de la NOCIBE, que Dieu vous accorde la longévité pour que cette cérémonie de remise de kits soit pérennisée« , a-t-il souhaité. De son côté, le représentant des parents d’élèves, Joseph Djossou, a plaidé pour que ces mesures sociales soient élargies, « avec la prise en compte de plusieurs autres domaines. »

Quant au préfet du Plateau, Valère Daniel Setonoukpo, il a remercié la NOCIBE pour cette mesure sociale à l’endroit de la population de Massè. L’autorité préfectorale a imploré ses généreux donateurs « de penser au lycée technique de Pobè, à travers la construction d’infrastructures ou de matériels didactiques, permettant à ses apprenants de devenir véritablement de vrais techniciens. »

A noter que des chorégraphies animées par les élèves et des prestations d’artistes ont agrémenté cette cérémonie très festive.

Quelques images de la cérémonie

