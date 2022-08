Rentrée scolaire 2022-2023: une liste d’inscription ouverte aux aspirants non déployés

Les aspirants au métier de l’enseignement admis dans la base de compétences et non encore déployés peuvent se préparer pour la rentrer scolaire 2022-2023. Une liste d’inscription en ligne est mise à leur disposition pour leur recrutement.

Les aspirants au métier de l’enseignant admis dans la base de compétences et non encore déployés peuvent disposer d’une chance pour la prochaine rentrée des classes. En effet, à travers un communiqué, le ministère des enseignements maternel et primaire porte à leur connaissance qu’une liste d’inscription est ouverte à leur intention à compter de ce jeudi 04 Août 2022 pour officier dans une école primaire publique à la rentrée scolaire 2022-2023.

Selon le communiqué signé du secrétaire général du ministère des Enseignements Maternel et primaire, Alain Dossou Hounléyi, l’inscription se fera en ligne sur l’adresse https://www.infre-benin.org/actualites/inscription-ame-2022.html

Il est par ailleurs demandé aux aspirants concernés par cette inscription d’indiquer trois circonscriptions scolaires par ordre de préférence. La date de clôture des inscriptions est fixée au mercredi 10 août 2022 à 17H00, précise le communiqué.