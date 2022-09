Rentrée scolaire 2022-2023: les journées pédagogiques démarrent ce jeudi

La Direction de l’inspection pédagogique, de l’innovation et de la qualité (Dipiq), en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et les partenaires sociaux organisent ce jeudi 8 Septembre 2022 une journée pédagogique.

En prélude à la rentrée scolaire et académique 2022-2023, les enseignants seront en journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022. Lesdites journées sont organisées par la Direction de l’inspection pédagogique, de l’innovation et de la qualité (Dipiq), en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et les partenaires sociaux.

Ces journées de réflexions dédiées aux acteurs de l’éducation permettront de proposer des pistes de contribution et d’amélioration de la gestion pédagogique dans les enseignements secondaire, technique et la formation professionnelle.

« Ces Journées offrent aux acteurs du système éducatif, un cadre de réflexion, de concertation et d’échanges sur des thématiques formulées à partir des enjeux et défis identifiés aux fins de proposer des solutions idoines et réalistes« , a confié Bertin Toliton, Inspecteur général pédagogique au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Selon ses précisions, les thèmes choisis dans le cadre de ces journées de réflexions tiennent aussi grand compte de l’actualité éducative et de l’interdisciplinarité à L’Enseignement Secondaire Général (Esg) et à l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (Eftp).