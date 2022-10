Rentrée académique 2022-2023: ESM-BENIN ouvre ses sites à travers tout le territoire national

La rentrée académique 2022-2023 démarre le 03 octobre 2022 à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Tous les sites sont ouverts à cet effet à travers tout le territoire national. De nouvelles filières de formation et des possibilités de bourse sont proposées aux étudiants.

Pas de barrières géographiques pour un étudiant qui désire suivre sa formation à l’Ecole Supérieure de Management. L’université est présente dans toutes les régions du Bénin. Dans la zone méridionale du pays, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire sur le site de Lokossa dans le Mono. Un site est ouvert à Porto-Novo pour accueillir ceux des départements de l’Ouémé et du Plateau. Les inscriptions peuvent se faire également sur les sites d’Abomey-Calavi et d’Akpakpa, et le siège à Cotonou pour les étudiants des départements de l’Atlantique et du Littoral.

Dans le centre du pays, les étudiants peuvent bénéficier des offres de formation de ESM-BENIN sur le site de Bohicon. Par ailleurs, dans la région septentrionale du Bénin, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire sur deux sites. Le site de Djougou pour les apprenants de la Donga et de l’Atacora, et celui de Parakou pour ceux du Borgou et de l’Alibori. Ces différents sites de ESM-BENIN peuvent être contactés sur les numéros suivants :

Les sites et leurs contacts

COTONOU (Siège) : (00229) 97 30 84 84

ABOMEY-CALAVI : (00229) 96 31 75 75

PARAKOU : (00229) 91 39 04 04

DJOUGOU : (00229) 91 39 05 05

AKPAKPA : (00229) 91 40 07 07

LOKOSSA : (00229) 91 40 09 09

BOHICON : 91 40 10 10

PORTO-NOVO : (00229) 91 40 12 12

Les offres de formation à ESM-BENIN sont ouvertes aux titulaires du BAC, aux personnels des entreprises publiques et privées, et à toute personne soucieuse de construire sa vie professionnelle à travers une formation orientée. Les diplômes de Licence et de Master (Cours du jour et Cours du soir) sont reconnus par l’Etat Béninois et le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). C’est une université de référence qui dispose de nombreux atouts qui la distinguent de tous les autres établissements privés d’enseignement supérieur au Bénin. Pour compter de la rentrée académique 2022-2023, 06 nouvelles filières seront ouvertes. Il s’agit du Génie civil, eau et assainissement ; de l’Administration des finances ; de l’Administration générale ; des Sciences juridiques ; des Sciences politiques et des Sciences économiques et de gestion.

Selon le calendrier académique, les cours démarrent le 03 octobre 2022 avec les étudiants en 2e année de Licence. Ceux de la Licence1 et de la Licence3 reprennent les activités pédagogiques le 17 octobre. Les Masters (Master 1 et Master 2) quant à eux effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022.