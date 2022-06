Rencontre Talon et Soglo: Wilfried Houngbédji évoque les sujets abordés

On en sait un peu plus sur les sujets abordés le mercredi 08 juin 2022 par le président Patrice Talon avec l’ancien président Nicéphore Soglo et les anciens présidents de l’institution parlementaire introduits par Louis Vlavonou.

Le mercredi 08 juin 2022, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a reçu en audience au palais de la république plusieurs personnalités dont l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et les anciens présidents de l’assemblée nationale. Rien a filtré des échanges entre ces personnalités.

Mais selon le porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji, l’initiative a été prise par le président Patrice Talon pour recueillir le point de vue de ces personnalités politiques sur des questions de préoccupation nationale et continentale. C’était ce vendredi à la faveur de la rencontre hebdomadaire d’échanges qu’il tient avec les professionnels des médias.

Selon le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji, « le chef de l’Etat a eu l’initiative de rencontrer ces personnalités pour échanger avec elles. Ils ont parlé de l’état du pays et des sujets de préoccupation nationale, régionale, continentale ou mondiale qui impacteraient la vie de notre pays« .

Pour le porte parole Wilfried Léandre Houngbédji, cette initiative du chef de l’Etat est à saluer et à appréhender à sa juste valeur par les béninois. Selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, le président de la République a tout un agenda, et d’autres personnalités pourraient être sollicitées les jours à venir pour le même exercice.